Школьники разработали 16 полезных мобильных приложений в «Сириусе»

С 3 по 25 января 2019 года 60 старшеклассников из тридцати регионов России приняли участие в курсе по классическому программированию и мобильной разработке.

В течение трех недель талантливые школьники под менторством ведущих преподавателей МФТИ и сотрудников Mail.Ru Group осваивали веб-разработку, изучали основы Android, Java, безопасности и управления продуктом, проходили курсы по публичным выступлениям.

После трех недель интенсивной работы каждая команда представила собственный проект: полноценно функционирующее мобильное приложение. Среди наиболее интересных – приложение для поиска рецепта блюд из продуктов, которые у вас есть в холодильнике, приложения для игры в математическое домино и другие математические игры, приложение для контроля финансовых активов, развивающий челленджер-RPG для прохождения развлекательных квестов, сервис-деск для управления своей компанией и даже приложения, которые помогут кураторам групп в «Сириусе» собирать своих подопечных на занятия и составлять меню в столовой Центра. Всего в заключительный день программы ребята представили 16 проектов.

Школьники не просто получали теоретические знания от ведущих ИТ-экспертов страны, но и сразу же отрабатывали теорию на практике. На протяжении всей программы они работали в командах по 3-4 человека, у каждой группы был наставник, который помогал и направлял ребят.

«Очень важно, что в «Сириусе» школьники работали над реальными задачами ИТ-проекта. Ребята создавали собственные приложения, работали в команде, вели разработку под руководством менторов, тренировали навыки презентации. Mail.Ru Group сегодня активно нанимает молодых специалистов, и некоторые продукты компании уже создают талантливые ребята 16-17 лет. Сталкиваясь с такими кандидатами, мы оцениваем не только уровень знаний, но и опыт проектной работы, а также умение предлагать и внедрять собственные идеи. Мы будем рады, если выпускники «Сириуса» продолжат участвовать в «Технокубке» и других наших чемпионатах, поступят в наши вузы-партнеры и станут сотрудниками Mail.Ru Group», – отметил вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.Ru Group Дмитрий Смыслов.

«Цифровое будущее начинается со школьной скамьи, поэтому для талантливых учащихся мы организуем возможности получить передовое образование и как можно раньше найти свое призвание. Текущая программа в Центре «Сириус», как и Зимняя Олимпиадная школа МФТИ, которая проходила параллельно на кампусе Физтеха, – образовательные лагеря, где можно погрузиться в мобильную разработку, компьютерную лингвистику, анализ данных, техническое зрение и другие технологические направления», – рассказал руководитель программы, проректор МФТИ, основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

Образовательная программа в «Сириусе» проходит уже второй год. Для участия в ней съезжаются самые талантливые школьники 9-11 классов со всей России, кто набрал наибольшее количество баллов в школьной олимпиаде по программированию «Технокубок» и успешно прошел собеседование. В прошлом году школьники создали приложение для Android с расписанием учебы в «Сириусе», таск-менеджер и приложение для поиска мемов.