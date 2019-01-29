В ePN Cashback назначен новый глава отдела маркетинга

ePN Cashback объявил о том, что Иван Калюжный возглавит департамент маркетинга кэшбэк-сервиса ePN Cashback и партнерской сети ePN. В сферу его ответственности войдет разработка и реализация маркетинговой и коммуникационной стратегии кэшбэк-сервиса, а также курирование всех маркетинговых коммуникаций: медиа, бренд, web, маркетинговые исследования и продвижение.

Иван родился 27 июня 1988 года, окончил Российский торгово-экономический университет по специальности «Управление». Начал карьеру в Музее техники Вадима Задорожного и к 30 годам успел поработать на руководящих постах в LiveJournal, «Альфа-банке» и «Мегафоне».

В «Альфа-Банке» Иван успешно развивал smm-направление, а в «Мегафоне» занимал должность директора по digital-маркетингу. Проекты Ивана и его команды неоднократно получали золотые награды на премии Tagline Awards.

Кэшбэк-сервис ePN Cashback и партнёрская сеть ePN входят в группу компаний FIX, которая специализируется на создании международных проектов электронной и мобильной коммерции. Основное направление деятельности ePN — монетизация интернет-трафика, а также создание выгодных условий для онлайн-покупок. Компания была основана в 2013 году и на сегодняшний день является одним из лидеров в сфере cpa-маркетинга в России и СНГ.

Екатерина Солягина, операционный директор партнерской сети и кэшбэк-сервиса ePN (e-Commerce Partners Network), отметила: «Наш проект быстро растет и развивается. Из небольшого стартапа мы выросли в крупную компанию с более чем тремя миллионами пользователей. Именно сейчас оптимальное время для создания четкой маркетинговой стратегии и мы скрупулезно искали специалиста, которому можно доверить это ответственное задание. У Ивана есть много ярких и успешных кейсов, а также безупречная профессиональная репутация, поэтому мы с радостью пригласили его присоединиться к нашему проекту».