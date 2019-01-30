Портфель новых заказов «Сименс АГ» увеличился на 12% и достиг 25,2 млрд евро

«Сименс АГ» объявила результаты первого квартала 2019 финансового года. За отчетный период (с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2018 г.) портфель новых заказов увеличился на 12% и достиг 25,2 млрд евро. Концерн показал незначительный рост оборота (1%), который составил 20,1 млрд евро.

Скорректированный объем прибыли до вычета расходов (EBITA) в промышленном секторе уменьшился до 2,1 млрд евро. Изменения связаны в основном со снижением объемов в департаменте «Производство энергии и газ».

Чистая прибыль концерна – 1,1 млрд евро. Базовая прибыль за одну акцию (EPS) – 1,26 евро.

«Рост портфеля заказов свидетельствует о высоком уровне доверия клиентов к нашей компании. Еще многое предстоит сделать, чтобы занять ведущие позиции по всем нашим направлениям бизнеса», – отметил президент и председатель правления «Сименс АГ» Джо Кэзер.