Самарский университет и «Ростелеком-Solar» обучат новых экспертов ИБ

«Ростелеком-Solar» и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева заключили соглашение о стратегическом партнерстве, нацеленном на кадровое развитие Самарской области в сфере кибербезопасности.

Ключевыми задачами партнерства являются модернизация и совершенствование учебной программы по информационной безопасности. Эксперты «Ростелеком-Solar» совместно с преподавателями Самарского университета разработают ряд профильных специальных программ и спецкурсов с фокусом на практических методах защиты от киберугроз.

«Участие предприятий реального сектора экономики в университетском образовательном процессе имеет исключительно важное значение для нас, позволяет перекинуть мостик от фундаментальной и общетехнической подготовки студентов, которые традиционно являются сильными сторонами нашего вуза, к приобретению конкретных профессиональных компетенций, востребованных быстрорастущим рынком. Мы договорились привлекать высококвалифицированных сотрудников "Ростелеком-Solar" к чтению ряда специальных дисциплин, руководству лабораторными, курсовыми и дипломными работами, вместе решать актуальные научно-технические проблемы защиты информации», – сказал Владислав Сергеев, директор института информатики, математики и электроники Самарского университета.

Параллельно центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC запускает для студентов университета программу стажировок с возможностью дальнейшего трудоустройства в компании, в том числе в самарском подразделении Solar JSOC. Студенты смогут перенять лучшие практики у аналитиков лидирующего российского центра мониторинга, определиться со специализацией и получить практический опыт, который в дальнейшем будет способствовать их профессиональному развитию и карьерному росту. На стендах, повторяющих реальные инфраструктуры российских компаний, студенты 3-5 курса будут учиться выявлять, анализировать и расследовать инциденты информационной безопасности, настраивать средства защиты, углубляя свои знания и навыки в области информационной безопасности.

«Ростелеком-Solar» и Самарский университет также планируют проведение в регионе совместных мероприятий по теме информационной безопасности – CTF, хакатонов, конференций и пр. Первым шагом в этом направлении стала совместная работа в рамках одного из крупнейших соревнований в России по этичному хакингу – VolgaCTF.

«Мы активно развиваем тему информационной безопасности в регионах России, в первую очередь, в опорных для нас городах РФ – Нижнем Новгороде, Хабаровске, Самаре. Это подразумевает создание кадрового резерва, развитие профессионального сообщества, повышение киберграмотности населения. Поэтому мы стремимся к долгосрочному, полноценному сотрудничеству с региональными школами и вузами и надеемся, что наша совместная работа с Самарским университетом поможет достичь поставленных целей и содействовать развитию Самарской области в сфере кибербезопасности», – сказала Мария Сигаева, заместитель генерального директора, HR-директор компании Ростелеком-Solar.