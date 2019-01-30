Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75%

По данным ИАА Telecomdaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2018 г. составило 43,385 млн домохозяйств. Годовой прирост составил 1,255 млн домохозяйств (в 2017 г. прирост составлял 930 тыс.). Квартальный прирост составил 330 тыс. абонентов. Проникновение сервисов платного ТВ превысило 75%. Средний чек на одного абонента (ARPU) составил 175 руб. в месяц.

Практически весь объем новых подключений, более 90%, за IV квартал пришелся на первую пятерку крупнейших на рынке операторов.

У лидера рынка, спутникового оператора «Триколор», на конец 2018 г. абонентская база составила 12,226 млн домохозяйств, «Ростелеком» покрывает 10,170 млн. домохозяйств. Третий по числу абонентов «ЭР-телеком» закончил год с базой 3,74 млн домохозяйств.

Кирилл Махновский, генеральный директор ГК «Орион», отметил: «Прирост числа новых абонентов у операторов платного ТВ, превышающий показатели предыдущего года, говорит о том, что отрасль постепенно адаптируется к экономическим изменениям, глубже проникается текущими потребностями абонентов, каждая компания ищет для себя новые точки роста. Однако, для устойчивого стратегического развития необходимы консолидированные усилия участников, единые правила игры, которые позволят прекратить "перетягивание одеяла на себя" и обратить внимание на развитие системных ресурсов, способных оказать радикальное влияние на повышение ARPU. А пока мы наблюдаем разнообразные попытки "переделить" то, что есть, порождающие трудноинтерпретируемые скачки показателей, продиктованные случайными факторами».

Генеральный директор ИАА Telecomdaily Денис Кусков отметил: «Рост рынка в 2018 г. оказался лучше, чем в 2017 г. Это говорит, что несмотря на насыщение рынка еще есть точки роста, как для спутниковых, так и проводных операторов. Основной рост отмечен благодаря развитию в регионах с отсутствием транспортной инфраструктуры и запуском новых сетей в новых городах. Также операторы по-прежнему стараются увеличивать выручку с каждого абонента, предлагая больший спектр услуг».