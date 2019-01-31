«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича

«Яндекс» учредил премию за достижения в компьютерных науках. Она получит имя Ильи Сегаловича, сооснователя компании и создателя первой версии поисковика. Цель премии — поддержать молодых учёных и научных руководителей из вузов и исследовательских институтов России, Беларуси и Казахстана.

Премия будет ежегодно присуждаться тем, кто добился значимых результатов в профильных для «Яндекса» областях компьютерных наук. Это машинное обучение, компьютерное зрение, информационный поиск и анализ данных, обработка естественного языка и машинный перевод, распознавание и синтез речи.

Первое награждение состоится в апреле этого года. Премию будет вручена в двух номинациях: молодые исследователи и научные руководители. Чтобы стать соискателем, нужно до 28 февраля заполнить анкету на сайте и рассказать о своих научных достижениях. Там же можно номинировать на премию своего научрука.

В совет премии войдут руководители «Яндекса» во главе с Аркадием Воложем и учёные-математики Илья Мучник и Станислав Смирнов. Вместе с конкурсной комиссией совет определит лауреатов. Жюри будет учитывать публикации, доклады на конференциях и вклад соискателей в развитие научного сообщества.

Церемония вручения премии пройдёт в Москве, на нее будут приглашены лауреаты и конкурсанты, вошедшие в шорт-лист. Общий бюджет премии составит 15 миллионов рублей. Ставшие лауреатами студенты, магистранты и аспиранты получат по 350 тысяч, научные руководители — по 700 тысяч рублей.

Премия имени Сегаловича — это не только финансовая поддержка. Молодые учёные могут рассчитывать на всестороннюю помощь «Яндекса». Мы предоставим лауреатам вычислительные ресурсы под научные проекты, свозим их на международную конференцию по искусственному интеллекту, познакомим с ведущими экспертами и пригласим на стажировку в отдел исследований — нашу главную научную лабораторию. Именно там создаются технологии для Алисы, беспилотных автомобилей и других передовых продуктов и сервисов «Яндекса».

Премия будет вручаться наряду со стипендией имени Сегаловича, которую «Яндекс» учредил в 2014 году. Стипендию получают студенты и аспиранты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, которые делают первые шаги в большой науке.