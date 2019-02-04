Autodesk приобрела платформу для управления строительными тендерами Buildingconnected

Autodesk завершила сделку по приобретению Buildingconnected, платформы для проведения тендеров на строительные работы и поставку материалов. Благодаря этому в портфолио Autodesk для строительной отрасли будут добавлены решения по управлению тендерами и анализу рисков. Стоимость сделки составила $275 млн.

Buildingconnected – цифровая платформа, которую используют более 700 тыс. профессионалов. Она централизует процессы по управлению тендерами и упрощает коммуникации, позволяя быстрее и проще находить, оценивать и выбирать подходящих субподрядчиков или предлагать свои услуги. Собственники и генеральные подрядчики используют Buildingconnected для управления тендерами, а также для оценки и проработки предложений из единой центральной среды. А субподрядчики и вендоры могут управлять своими ресурсами и получать больше проектов. Среди пользователей Buildingconnected – Turner Construction, McCarthy, Mortenson, StructureTone, Skanska, Clark Construction, Ryan Companies и AECOM.

«Решение Buildingconnected для управления тендерами и анализа рисков позволяет подрядчикам находить подходящих людей для подходящего проекта и обеспечивает Autodesk уникальной возможностью использовать мощную строительную сеть, – сказал Дастин ДеВан (Dustin DeVan), генеральный директор и сооснователь Buildingconnected. – Вместе мы можем впервые дать подрядчикам возможность беспрепятственно продвигаться от подготовки к строительству к его завершению».

«Большая прозрачность, улучшенное взаимодействие и эффективные тендерные процессы необходимы для реализации сложных строительных проектов. Заказчики нуждаются в продвинутых цифровых решениях и процессах для стадии подготовки строительства, которые позволят им быть более уверенными в своих данных, работать продуманнее и поддерживать связь на протяжении всего жизненного цикла проекта, – отмеил Джим Линч (Jim Lynch), вице-президент и руководитель направления строительных решений Autodesk. – Теперь, благодаря надежной платформе Buildingconnected, клиенты получат продвинутый набор цифровых инструментов, который повышает точность данных, снижает неопределенность, а также позволяет повысить продуктивность, одновременно выстраивая более тесные отношения с субподрядчиками».

«Благодаря приобретению Buildingconnected теперь мы имеем впечатляющее портфолио для поддержки технологической трансформации строительной отрасли, – сказал Эндрю Анагност (Andrew Anagnost), генеральный директор Autodesk. – На этой стадии мы переходим от приобретения ведущих компаний, разрабатывающих строительные технологии, к интеграции этих их решений с нашим портфолио и поставке их нашим нынешним и будущим клиентам».

Помимо платформы для управления тендерами Buildingconnected предлагает Tradetapp, платформу для анализа рисков со стороны субподрядчиков, и Bid Board Pro, платформу, которая помогает субподрядчикам выигрывать больше тендеров. Buildingconnected предоставляет генеральным подрядчикам и собственникам рекомендации по снижению рисков для конкретного проекта на основе данных о квалификации субподрядчика. Это помогает подрядчикам принимать более обоснованные решения при их выборе.

Autodesk планирует интегрировать рабочие процессы между Buildingconnected, Autodesk BIM 360, Revit и AutoCAD, а также между Plangrid и Assemble Systems для того, чтобы предоставить комплексную строительную платформу, которая охватывает рабочие процессы на протяжении всего жизненного цикла объекта строительства.