Commvault представила нового CEO

Commvault объявила о назначении Санджая Мирчандани (Sanjay Mirchandani) на пост президента и исполнительного директора (CEO) компании с сегодняшнего дня.

Мирчандани, ранее занимавший пост CEO в разрабатывающей решения для автоматизации ИТ компании Puppet, сменит на посту президента и CEO Commvault Боба Хаммера (Bob Hammer). Хаммер возглавлял Commvault более двадцати лет и за это время объем рыночной капитализации компании вырос до $3,1 млрд.

Commvault также объявила о назначении на пост председателя совета директоров компании Ника Адамо (Nick Adamo) вместо Хаммера, который сохранит за собой место в совете директоров как почетный председатель (Chairman Emeritus). Оба эти назначения вступят в силу 18 апреля 2019 года.

Назначение Мирчандани стало результатом интенсивного глобального поиска нового руководителя, который проводился в рамках инициативы по трансформации Commvault для улучшения бизнес-показателей и ускорения роста компании. Ранее Мирчандани занимал руководящие посты в компаниях VMware, EMC и Microsoft и накопил значительную экспертизу по трансформации ИТ. За время его руководства Puppet база пользователей, продвигаемых этой компанией решений на базе Open Source и коммерческих решений, превысила 40 тысяч, причем 75% этих пользователей работают в компаниях из списка Fortune 100.

«Успехи Санджая в Puppet демонстрируют его глубокое понимание приложений, поддерживающих одновременную работу в нескольких облаках и специально разработанных для работы в облаке (cloud native), – отметил вступающий в должность председателя совета директоров Commvault Ник Адамо. – Мы уверены, что он является лучшим руководителем для развития текущих успехов Commvault и продолжения богатой традиции инноваций с фокусом на успех заказчиков и партнеров компании».

За то время, которое Мирчандани занимал руководящие посты, он накопил большой опыт работы в глобальных компаниях и глубокие знания технологий. В Puppet Мирчандани смог значительно расширить присутствие компании по всему миру и ее партнерскую сеть, открыв пять новых офисов в Сиэтле, Сингапуре, Сиднее, Тимишоаре и Токио.

«Это честь для меня присоединиться к пользующейся большим уважением в индустрии команде Commvault, которая продвигает самые передовые технологии и сервисы, и отличается очень привлекательной корпоративной культурой, – отметил Мирчандани. – Бизнес-стратегия Commvault с ориентацией на партнеров полностью соответствует моему подходу к работе, поэтому в будущем я буду активно развивать экосистемы заказчиков, каналов продаж и партнеров компании для предоставления комплексных решений».

Эл Банте (Al Bunte), который вместе с Хаммером проработал в Commvault более двадцати лет, уходит с поста главного операционного директора (Chief Operating Officer), но сохранит за собой место в Совете директоров компании. Хаммер и Банте продолжат работать в компании в течение переходного периода, и Хаммер покинет компанию по завершению переходного периода 31 марта 2019 года.

«Боб и Эл внесли огромный вклад в успех Commvault. Совет директоров надеется, что в будущем под руководством Санджая компания достигнет новых успехов, – сказала член Совета директоров Марта Бежар (Martha Bejar). – Санжай пользуется большим уважением в индустрии, и вся его предыдущая карьера отмечена выдающимися достижениями».