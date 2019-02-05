Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6%

Согласно финансовому отчету Inoventica, на показатели группы в 2018 году серьезное влияние оказала реструктуризация активов, в результате которой за периметр головной компании группы ( «Коммуникации для инноваций») была выведена дочерняя компания «Иновентика технолоджес» - разработчик отечественного продукта invGUARD с одновременной консолидацией 100% долей уставного капитала проекта на балансе «Региональная инициатива» (г. Казань). В IV квартале 2018 года также завершено исполнение финансовых обязательств в рамках процесса post-closing сделки, составлявших более 50 млн рублей.

С учетом указанных выше изменений совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica в IV квартале 2018 года выросла на 36,6% относительно IV квартала 2017 года и составила более 104 млн рублей. Значение показателя EBITDA выросло на 140% относительно аналогичного периода в 2017 году и составило чуть более 60 млн рублей. Чистая прибыль составила рекордные 50 млн рублей, увеличившись на 250%.

«Важнейшей характеристикой ведения бизнеса Inoventica является структура выручки, в которой более 95% приходится на негосударственный сегмент. Указанное распределение выручки является уникальным для ведущих ИТ-компаний на российском рынке и позволяет говорить об устойчивости бизнеса к изменениям санкционной политики и изменению параметров государственного бюджета», - отметил Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica.

Стоимость введенных в эксплуатацию основных средств Группы Inoventica в отчетном периоде составила немногим более 700 млн рублей по первоначальной стоимости.

По состоянию на 1 января 2019 года обязательства по внешним для Группы компаний Inoventica кредитам и займам отсутствуют.