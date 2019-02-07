НИТУ «МИСиС» и Mail.Ru Group займутся просвещением в ИТ-сфере

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Mail.Ru Group подписали соглашение о сотрудничестве. Вуз и ИТ-компания будут организовывать совместные образовательные проекты, конференции, хакатоны, проводить лекции от экспертов Mail.Ru Group и другие просветительские мероприятия в области информационных технологий.

В рамках сотрудничества предполагается, что студенты и сотрудники вуза получат расширенный доступ к ряду продуктов компании, в частности к почтовому и облачному сервисам, и к курсам на образовательной платформе GeekBrains. В НИТУ «МИСиС» расширится работа студенческих амбассадоров Mail.Ru Group, а также увеличится активность вуза в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Mail.Ru Group активно развивает ИТ-образование в России последние 7 лет – через наши программы и курсы мы обучаем до 175 000 человек в год. Самые крупные и яркие проекты сегодня рождаются как раз на стыке академической среды, где уже есть талантливые студенты и вся необходимая инфраструктура, и бизнеса, который знакомит учащихся с реальными кейсами, трендами и современными технологиями. Как выпускник НИТУ МИСиС я рад, что моя альма-матер, обладающая сильнейшей отраслевой экспертизой, адаптируется к запросам ИТ-бизнеса, меняет себя изнутри и стратегическое развивается в сторону информационных технологий. Этому помогут и совместные проекты, которые мы запустим в ближайшем будущем», – сказал директор по работе с вузами в Mail.Ru Group Сергей Марданов.

НИТУ «МИСиС» входит в число лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере IT. Студенты университета специализируются в области искусственного интеллекта и машинного обучения, программной инженерии и управлении автономными транспортными системами, промышленном и световом дизайне.

«Усиление компетенций в сфере подготовки специалистов для рынка информационных технологий – одно из ключевых направлений НИТУ «МИСиС». Сегодня наш университет в сотрудничестве с бизнес-партнерами готовит уникальных специалистов, востребованных на глобальном рынке труда: ИТ-консультантов по внедрению сложных информационных бизнес-систем совместно с компаниями «Борлас» и IBS. Уже на первом курсе магистратуры большинство обучающихся трудоустроены в ведущие ИТ-корпорации. На базе кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» при поддержке Cognitive Technologies сформирована команда по спортивному программированию, которая неоднократно выходила в финал мирового чемпионата ICPC. Сотрудничество с ведущей российской ИТ-компанией Mail.Ru Group позволит сделать новый шаг в укреплении позиций НИТУ «МИСиС» в сфере ИТ», - отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.