Бизнес Acer в России показал лучшие результаты в регионе EMEA

Acer подвела итоги работы в 2018 году. Достижения и качество бизнеса компании в России признаны лучшими в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Такой результат был достигнут за счет роста продаж в верхнем ценовом сегменте, а также успехов в корпоративном секторе.

Компания Acer продемонстрировала значительный рост поставок в сегментах ультратонких ноутбуков (в 6,3 раза) и ноутбуков-трансформеров (в 4,7 раза) по сравнению с прошлым годом.

По данным аналитической компании GFK, средняя стоимость ноутбуков Acer выросла на 7%, став во втором полугодии 2018 самой высокой на рынке.

Продолжает расти интерес покупателей к игровым устройствам. Суммарно поставки игровых ноутбуков Acer в Россию в 2018 году выросли на 42% и составили более 10% от общего количества ноутбуков компании. При этом удвоилась и доля игровых мониторов в общем количестве проданных мониторов.

По итогам 2018 года Acer вошла в число лидеров по розничным продажам ПК и моноблоков за счет сбалансированного продуктового предложения, отвечающего запросам рынка и эффективной канальной политике.

Доля коммерческих продуктов в российском бизнесе компании составила более 35%. Наиболее востребованными стационарными устройствами в 2018 году стали ПК в форм-факторе SFF, мониторы и проекторы. Дополнительным фактором привлекательности профессиональных решений Acer стала уникальная программа надежности «Двойная защита капитала», действие которой компания продлила в 2019 году. В рамках этой программы клиенты, зарегистрировавшие покупку в течение 30 дней, в случае неисправности в первый год эксплуатации получат компенсацию, эквивалентную 100% стоимости продукта. При этом отремонтированное устройство остается у покупателя.

На мероприятии, прошедшем в январе 2019 года в штаб-квартире Acer EMEA (в Лугано, Швейцария) и посвященном подведению итогов 2018 года, бизнес Acer в России получил наивысшую награду «Лучшая страна 2018 года».