Продажи Zyxel в России и СНГ выросли за год на 34%

Zyxel подводела итоги года работы на территории России и СНГ – первого полноформатного года после проведенной в середине 2017 года реструктуризации бизнеса.

Общий рост продаж компании на постсоветском пространстве в 2018 году по сравнению с 2017 составил 34%. По результатам исследования журнала CRN/RE за 2018 год Zyxel вошел в топ 5 поставщиком сетевого оборудования в России.

В 2018 году компания продолжала развивать фокус на работу с проектами. Кроме первого квартала, результаты компании во втором, третьем и четвертом на порядки превосходили аналогичные периоды 2017 в штучном выражении. Это произошло благодаря тому, что «на полную» заработали новая партнерская программа компании, а также за счет снижения цен на целые серии устройств, что сделало продукцию компании доступней для всего спектра потребителей.

Дмитрий Танюхин, руководитель канала продаж Zyxel по России и СНГ, отметил: «Лучшим для Zyxel оказался четвертый квартал 2018, когда в штучном выражении было продано на 318% больше устройств по сравнению с аналогичным отрезком 2017. Этот период оказался рекордным за всю новейшую историю компании в регионе.»

Ключевыми товарными категориями по итогам всего года стали коммутаторы (доля 37% в общем объеме продаж), средства сетевой безопасности (16%) и B2B WiFi-решения (11%). Самой быстро растущей категорией стали коммутаторы с общим ростом продаж за год в 81%.

В 2018 году компания реализовала несколько значимых проектов. Одним из них стала поставка сетевого оборудования в Киевское метро, которое развивает интеллектуальную систему помощи пассажирам. Закончены несколько крупных гостиниц в Санкт-Петербурге и в других городах. Активно идет работа с государственными школами в ряде регионов России, развивается совместный проект с ведущим университетом РФ. Впервые в России крупное машиностроительное предприятие запустило беспроводную сеть на своей территории, основанную на облачном решении Zyxel Nebula.

Самым успешным стал канал Value-add и продажи через региональных реселлеров. Это самый «здоровый» и самый массовый канал, позволяющий говорить о сбалансированности спроса на продукцию Zyxel во всех уголках региона.

По мнению Дмитрия Танюхина: «Подобная стратегия позволяет уменьшить зависимость компании от крупных федеральных аккаунтов, что является очень важным фактором в период нестабильной экономической ситуации в стране.»

К концу 2018 года у Zyxel насчитывается 1004 активных партнера, а всего за отчетный период у Zyxel покупали 2275 компании. Рост партнерской базы составил 67%.

В 2018 году у Zyxel появились два Золотых и два Серебряных партнера. Это системный интегратор X-COM и интернет-магазин X-COM, а также компании SoftLine и LWCOM. Партнерская программа не претерпела особых изменений по сравнению с 2017 годом: фокус программы на проектной работе, на предоставлении привилегий партнерам с премиальным статусом в проектах.

Дмитрий Танюхин сказал: «В настоящее время мы не планируем менять программу. Мотивация Value-add партнеров и системных интеграторов является нашим приоритетом.»

По объему продаж в 2018 году лучшим дистрибьютором Zyxel в регионе стала компания OCS Distribution. А компания MERLION показала самую высокую динамику роста продаж. Третье место по продажам за год занимает дистрибьютор «Треолан».

В конце 2018 года Zyxel значительно расширил линейку гибридных устройств NebulaFlex. Такие устройства могут управляться как автономно, так и из облака, что в значительно степени облегчает и удешевляет стоимость владения сетевой инфраструктурой для малых и средних предприятий. Сегодня в портфолио компании более десятка коммутаторов и точек доступа с поддержкой управления из облака. Увеличивается ассортимент VPN-маршрутизаторов, LTE-маршрутизаторов – как для помещений, так для уличного использования.

Помимо этого, Zyxel представила рынку принципиально новые межсетевой экран серии ATP, с функцией «песочницы» и интеллектуальными алгоритмами защиты от угроз нулевого дня.

Дмитрий Танюхин, отметил: «В 2019 мы планируем повысить продажи на 50%. Этому должны способствовать представленные в последние недели новинки в сфере сетевой безопасности, облачные решения и LTE устройства. Кроме того, сегодня Zyxel увеличивает свой штат в регионе, к нам присоединяются новые опытные региональные сотрудники на фоне сокращения штатов у некоторых наших конкурентов. Разумеется, мы не можем влиять на макроэкономику, но хотелось бы рассчитывать на более-менее стабильные экономические условия для наших партнеров.»

Компания планирует уделять больше внимания работе с федеральными игроками, однако ключевой фокус остается прежним: плотная проектная работа с интеграторами в Москве, регионах и странах ближнего зарубежья.