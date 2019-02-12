«Яндекс» запустил сервис для обучения ИТ-профессиям

«Яндекс» запустил образовательный сервис «Яндекс.практикум», где любой человек сможет освоить востребованную среди технологических компаний профессию. Сейчас в «Практикуме» доступны две профессии: «Фронтенд-разработчик» и «Веб-разработчик», а также вводный курс по аналитике данных. К концу обучения у каждого студента будет портфолио из нескольких работ.

«Направления обучения в "Практикуме" выбраны не случайно. Мы изучили поисковые запросы о найме ИТ-специалистов, а затем вместе с Headhunter проанализировали 400 тыс. вакансий разработчиков за последние четыре года. Так мы узнали, каких ИТ-специалистов и с какими технологическими навыками больше всего ищут работодатели, — сказал руководитель образовательных сервисов "Яндекса" Илья Залесский. — Мы выяснили, что число вакансий фронтенд-, веб-разработчиков и аналитиков данных за четыре года выросло на 140%. Сейчас на эти профессии приходится 25% всех ИТ-вакансий».

«Дефицит кадров в сфере ИТ в России составляет примерно 1 млн человек, — отметила заместитель министра науки и высшего образования России Марина Боровская. — Мы с удовольствием поддерживаем такие проекты по переобучению, как "Яндекс.практикум". Они помогают системе высшего образования быстрее снижать нехватку ИТ-специалистов, а людям разных возрастов и специальностей — обрести новую интересную и высокооплачиваемую профессию. Онлайн-формат облегчит доступ к обучению для многих — например, жителей небольших городов».

Обучение в «Практикуме» состоит из двух частей. Сначала студенты читают материалы и выполняют задания по программированию в онлайн-тренажере. В системе они сразу видят, если допустили ошибки в коде, а подсказки помогают их исправить. Все материалы курсов представлены просто и понятно — так, чтобы их понимал любой человек без специальной подготовки. После изучения новой темы — каждые две недели — студенты выполняют самостоятельные задания из реальной практики разработчиков, которые проверяют специалисты «Практикума».

У каждого студента есть свой наставник — практикующий разработчик. Задача наставника — помогать ученику отслеживать прогресс, чтобы он мог успешно закончить обучение. Наставник и его подопечный обсуждают, как продвигается обучение, как новые навыки можно применять в работе, с какими трудностями столкнулся студент и как их можно преодолеть. Перед тем как начать работать со студентами, наставники проходят двухмесячное обучение.

Обучение в Практикуме длится 6–9 месяцев. Вводный 20-часовой курс бесплатен — люди могут начать учиться и оценить, насколько им подходит выбранная профессия. Дальше стоимость обучения составит от 60 тыс. руб. в зависимости от направления. К концу курсов будущие фронтенд-разработчики сделают пять сайтов, которые смогут показывать на собеседованиях, веб-разработчики — шесть сайтов. Студенты программы «Аналитик данных», которая полностью откроется к лету, за время обучения проведут 15 исследований. Все, кто успешно сдадут дипломную работу, получат сертификаты от «Яндекса».

Постепенно в «Практикуме» будут появляться новые направления. До конца года образовательный сервис начнет готовить бэкенд-разработчиков и менеджеров продукта.