МТС довела свою долю в капитале МТС Банка до 95%

МТС объявила о покупке через свою 100% дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. 39,48% акций «МТС-Банк», входящего в топ50 российских банков, за 11,4 миллиарда рублей у АФК «Система».

В результате сделки доля МТС в капитале МТС Банка увеличилась до 94,72% с 55,24%, а доля владения АФК «Система» в капитале МТС Банка уменьшилась до 5,0%.

«Приобретение пакета акций банка необходимо для дальнейшей консолидации, успешного достижения синергий и реализации стратегии финансовых услуг, направленных на построение единой цифровой экосистемы инновационных сервисов для клиентов, — отметил президент МТС Алексей Корня. ¬¬– Благодаря тесной интеграции МТС Банк вышел на траекторию устойчивого развития: в 2017 году вернулся к прибыльности, а предварительные итоги 2018 года демонстрируют дальнейший рост и улучшение операционных и финансовых показателей».

Ранее МТС получила все необходимые регуляторные и корпоративные одобрения на сделку. Решение о покупке акций МТС Банка принято на основе рекомендаций специального комитета независимых директоров МТС.

В августе 2011 года МТС в партнерстве с МТС Банком (на тот момент — АКБ Московский банк реконструкции и развития, МБРР) запустили проект «МТС Деньги» по продвижению в операторской розничной сети линейки банковских продуктов и услуг POS-кредитования.

В феврале 2012 года МТС и МТС Банк объявили о совместном развитии финансовых услуг на стыке телеком- и финансовых отраслей под брендом МТС. МБРР был переименован в МТС Банк.

В марте 2013 года МТС завершила выкуп блокирующего пакета акций МТС Банка в результате допэмиссии. В июле 2018 года МТС увеличила долю в капитале МТС Банка до 55,24%, выкупив у АФК «Система» 28,63% акций банка за 8,27 миллиарда рублей.