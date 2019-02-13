РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018»

РВК назвала победителей седьмого ежегодного Национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «Техуспех-2018». В этом году в рейтинг вошло 129 компаний, их совокупная выручка достигла 207 млрд руб.

Рейтинг «Техуспех», организатором которого выступает РВК, ежегодно составляется в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Методология рейтинга разработана PWC.

«Техуспех» нацелен на поиск, мониторинг и продвижение перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства,как на российском, так и на глобальном рынке. Самые успешные участники выделяются в категориях: ТОП-5 крупных компаний с выручкой от 2 млрд руб. до 30 млрд руб.; ТОП-5 средних — с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб.; ТОП-5 малых — с выручкой до 800 млн руб.; ТОП-15 быстрорастущих — по темпам роста выручки; ТОП-15 инновационных — компании, которые выпускают высокотехнологическую продукцию, а также ТОП-15 по объему экспорта.

ТОП-5 крупных компаний: «Биокад»; НПЦ «Элвис»; «Азимут»; НПП «Прима»; «Завод Премиксов №1».

ТОП-5 средних компаний: «Оптиковолоконные системы»; ГК «ЦРТ»; НПП «Лазерные системы»; «Т8»; «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов».

ТОП-5 малых компаний: «Георезонанс»; «РМ Нанотех»; ГК «Техноспарк»; «Профотек»; «Биоамид».

Первое место среди быстрорастущих компаний заняла компания из Владимирской области «Термолазер», которая работает в сфере лазерных технологий в машиностроении. Темпы роста выручки компании более чем в пять раз превосходят средние показатели участников рейтинга.

Десятку самых инновационных предприятий возглавила компания «Георезонанс» (Москва), занимающаяся извлечением метана из угольных пластов. За последние три года (2015-2017) затраты компании на разработку инновационной продукции превысили сотни миллионов рублей. Кроме того, компания осуществляет активную экспансию на рынок Китая.

Лидером по объему экспорта стал производитель термоэлектрических охлаждающих микромодулей и генераторов «Компания РМТ» (Москва). Доля экспорта компании за прошлый год превысила 90% от общего оборота.

В 2018 г. в «Техуспех» вошли 88 новых компаний, что составляет 68% от общего числа участников рейтинга. При этом уверенный рост демонстрируют малые высокотехнологичные компании: их количество в рейтинге возросло на 30% и составило более 55% от общего числа участников. Компании именно этого сегмента стали лидерами по доле расходов на технологические инновации в выручке, доля таких трат за последние три года — не менее 30%. Средние затраты всех участников рейтинга на технологические инновации за этот период составили не менее 10% от выручки.

Согласно анализу компаний, в течение последних пяти лет участники рейтинга вывели на российский рынок как минимум один новый или существенно улучшенный продукт, разработанный на основе собственных или приобретенных результатах НИОКР. Средняя доля расходов на НИОКР в период с 2015 по 2017 гг. составила не менее 5% от выручки. В 2018 г. средний возраст участников составил 16 лет, что говорит о тенденции постепенного омоложения компаний, приходящих в рейтинг (в 2017 – 18 лет, 2016 – 21 соответственно). Только четверть компаний рейтинга находится в Москве, остальные 75% участников представляют различные регионы России: Санкт-Петербург (14%), Нижний Новгород (5%), Новосибирск (5%) и др.

Более 70% компаний-участников рейтинга экспортируют свою продукцию на зарубежные рынки (средняя доля экспорта в выручке среди крупных компаний – 9%, средних – 18%, малых – 11%). Основным направлением экспорта являются страны бывшего СССР – сюда ведут поставки 69% экспортеров. В перспективе следующих 5 лет 26% компаний, которые в 2017 г. не вели экспорт, собирается выйти со своими продуктами на мировой рынок.

Компании «Техуспеха» в целом достаточно активно развивают различные перспективные технологии Национальной технологической инициативы. Больше всего компаний (70%) работает в сегменте новых производственных технологий, 44% – технологий беспроводной связи и «интернета вещей», 43% – в области больших данных. Наиболее перспективными рынками НТИ для участников являются энерждинет (42%), хелснет и маринет (41%).

«Ежегодный рейтинг "Техуспех" стал эффективным инструментом поиска потенциальных лидеров отечественного технологического бизнеса. РВК активно взаимодействует с участниками рейтинга, помогая им выстраивать отношения с авторитетными научными центрами, крупными российскими корпорациями и институтами развития. С каждым годом в рейтинге растет доля компаний, созданных после кризиса 2008 г. Такой поколенческий сдвиг повышает шансы отечественного бизнеса на успешную конкуренцию с мировыми лидерами», – отметил заместитель генерального директора – директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов.

Топ-15 компаний по темпам роста: «Термолазер»; «Оптиковолоконные системы»; «Числовая механика»; «Георезонанс»; «Тион Умный микроклимат»; «Спутникс»; «Татнефть-пресскомпозит»; «НПО ГЕЛАР»; «Лабсолют»; «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова»; «РМ нанотех»; ГК «Квадроком»; ГК «Селдон»; «Сплит»; «Метсбытсервис».

Топ-15 компаний по инновационности: «Георезонанс»; ГК «Техноспарк»; «Суперокс»; «Т8»; «Аэроб»; НПЦ «Элвис»; «ЛЭМЗ-Т»; НПП «Лазерные системы»; Инженерно-технический центр «Континуум»; «Спутникс»; «Научно-производственный центр Магнитной гидродинамики»; НПЦ «Полюс»; «Сплит»; ГК «Центр перспективных технологий»; НПП «Прима».

Топ-15 компаний по экспорту: «Компания РМТ»; «СКТБ «Катализатор»; «Оптиковолоконные системы»; «Астрософт интернейшн»; «Биоамид»; «Протон-электротекс»; «Аргус-спектр»; «РМ нанотех»; ГК «Тонк»»; ГК «Ф-лайн софтвер»; «Рубиус групп»; «Нординкрафт»; «Сисорт»; «Симбирсофт»; НПП «Прима».