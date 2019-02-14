LG Electronics оборудовала компьютерный класс ВШЭ универсальными мониторами LG Ultrawide 34WK500

LG Electronics и Высшая школа экономики сообщили о начале сотрудничества и запуске специального образовательного проекта. Открытие нового компьютерного класса для студентов инженерных специальностей, будущих специалистов в области промышленного дизайна и программистов даст возможность изучать самые современные методы проектирования и дизайна на оборудовании, созданном с учетом стремительно развивающихся дисциплин и повышенных требований к результату работы.

Лавинообразный рост числа новых технологий, которые внедряются в промышленности с очень высокой скоростью – все это требует инженера нового типа. Основой этой подготовки в МИЭМ является проектное обучение. Невозможно подготовить квалифицированного инженера, если в ходе обучения он не участвует в реализации проектов. А проекты, в свою очередь, должны не выдумываться на кафедре, а приходить из реального сектора. МИЭМ готов стать неким хабом, концентрирующим запросы ведущих компаний промышленности и бизнеса, и выдающим не только технические решения, но и специалистов их (решения) создающих.

Преимущества монитора LG Ultrawide 34WK500 сможет оценить каждый и применить все его возможности в своей работе. Ультратонкий дизайн позволит вписаться в рабочее пространство, а его многозадачность поможет быстрее и легче достигать поставленных целей. Технические характеристики, особенности и преимущества универсальных ультрашироких мониторов LG Ultrawide 34WK500 стали основополагающим аргументом при принятии решения относительно комплектации учебных аудиторий. Расширенное пространство экрана позволяет решать самые разные задачи: от редактирования текстов и графиков до обработки изображений и видео. Ultrawide монитор с разрешением 2560 x 1080 обеспечивает больше места на экране, запустить несколько окон и увидеть больше изображений одновременно. Технология Onscreen Control открывает легкий доступ к настройкам монитора. Эргономичность конструкции увеличивает стабильность основания: изогнутую ножку можно отрегулировать для изменения наклона, высоты и угла монитора для более удобной работы.

«Ультраширокие экраны, пользующиеся большой популярностью среди геймеров и любителей современного кино, не ограничены в своем применении лишь сферой развлечений. Мы рады предложить их в качестве полезного инструмента в образовательном процессе, и надеемся, что их оценят будущие специалисты, составляющие потенциал российской экономики. Положительные отзывы студентов говорят о дальнейших перспективах применения мониторов LG Ultrawide в современных вузах», – сказал Андрей Господынько, руководитель департамента по продажам (мониторы и персональные ТВ) LG Electronics Rus.

«Взаимодействие с такими крупными компаниями как LG позволяет нам не только продемонстрировать нашим студентам передовые разработки, но также и развивать научно-исследовательскую деятельность совместно с компанией. Сотрудничество между LG и МИЭМ НИУ ВШЭ в области научных разработок и реализации проектов по электронике, интернету вещей, искусственному интеллекту, виртуальной реальности однозначно позитивно скажется как на подготовке новых специалистов, так на создании условий для эффективной цифровой трансформации промышленности и экономики», – отметил Евгений Крук, и.о. директора, научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ.