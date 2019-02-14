Veeam объявила рекордные результаты по итогам 2018 года

Veeam Software объявила финансовые результаты за 2018 год вскоре за сообщением об инвестициях в $500 млн от венчурного фонда Insight Venture Partners и Совета попечителей Канадского пенсионного плана (CPPIB).

Выручка от портфеля заказов Veeam за год выросла на 16% и составила $963 млн - компания сохраняет двузначные темпы роста 12 лет подряд. У Veeam 48 тысяч новых заказчиков, то есть в среднем по 4 тысячи в месяц. Такое уверенное развитие бизнеса Veeam превышает средние темпы роста индустрии, подтверждая спрос на решения Veeam в области интеллектуального управления данными для компаний всех уровней по всему миру.

Бизнес Veeam также успешно развивается в регионе Россия и СНГ. Годовой рост от продаж новых лицензий составил 18% в сравнении с 2017 годом. Общая выручка Veeam за 2018 год в России и СНГ выросла на 17%. Доходы от продления контрактов технической поддержки выросли на 26%.

«В течение следующего десятилетия компании будут искать решения глобальных проблем в сферах управления данными, хищения информации и киберпреступности в целом, соблюдения требований регуляторов и минимизацией рисков. Также заказчики стремятся найти такие подходы к управлению данными, которые позволят использовать их потенциал для трансформации бизнеса без увеличения рисков. Компании также хотят иметь доступ к своим данным через решения разных вендоров», — сказfk Ратмир Тимашев, сооснователь и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Veeam.

«Благодаря таким партнерам, как Hewlett-Packard Enterprise (HPE), NetApp, Cisco и Lenovo, компания Veeam смогла создать именно такое решение. — отметил Тимашев. — Мы лидируем в отрасли, предлагая компаниям широкие возможности для создания резервных копий данных и работы с ними, открывая для организаций новые способы извлечения прибыли из своих данных параллельно с решением других бизнес-задач. Компания Veeam не только в очередной раз продемонстрировала стабильный рост и прибыльность в стремительно меняющейся отрасли интеллектуального управления данными в гибридных облаках, но и намерена сохранять свои доминирующие позиции. Сотрудничество с нашими заказчиками и партнерами, а также недавно анонсированные новые возможности для управления облачными данными в рамках Veeam Availability Suite 9.5 Update 4 — важнейшего продукта в истории компании — позволили нам еще прочнее закрепиться на рынке и стать одной из крупнейших частных компаний-разработчиков программного обеспечения в мире».

Veeam анонсировала выпуск коммерческой версии Veeam Availability Suite 9.5 Update 4 с новыми возможностями для управления данными. Этот релиз стал для компании одним из важнейших, поскольку он представляет собой простое, гибкое и надежное решение, которое позволит заказчикам мигрировать в гибридную облачную среду и поддерживать доступность данных независимо от их местоположения.

Veeam для физических серверов и рабочих станций Windows и Linux (Veeam Agents), а также Veeam Backup для Microsoft Office 365 стали самыми быстрорастущими продуктами в истории Veeam: 129% и 549% в годовом выражении соответственно. На данный момент приложение Veeam Backup для Microsoft Office 365 установлено более чем в 55 000 организаций и обслуживает свыше 7 миллионов пользователей.

Продукты Veeam используют 330 000 заказчиков по всему миру, и в их числе такие компании, как Welch's, Anheuser Busch Employeeee Credit Union, Fravega, Dorel Juven, Mizuno, Rabobank, KLM Royal Dutch Airlines, Norfolk & Suffolk NHS Foundation Trust, Университет Джеймса Кука и консалтинговая группа DKSH.

Сегмент Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в настоящее время он включает в себя 21 700 поставщиков облачных услуг; из них 3800 обладают лицензией на предоставление услуг резервного облачного копирования и DRaaS (послеаварийное восстановление как услуга) с использованием Veeam Cloud Connect.

Облачный сегмент стал самым быстрорастущим для Veeam на протяжении последних восьми кварталов. Veeam сообщила о росте сегмента облачных вычислений на 46% в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

N2WS, компания Veeam и ведущий поставщик облачных систем резервного копирования и аварийного восстановления для Amazon Web Services (AWS), продемонстрировала рост ARR-выручки на 83% по сравнению с предыдущим годом.

Microsoft дважды признавал компанию Veeam партнером года в области ISV; объем ежемесячного использования продуктов Microsoft Azure составил 1,9 млн часов.

В 2018 году наиболее эффективным и прибыльным стало сотрудничество Veeam и Hewlett-Packard Enterprise (HPE), в рамках которого были продемонстрированы максимальные темпы роста выручки за 2018 год относительно предыдущего года. Это произошло благодаря переходу к Соглашению о глобальной сети поставок и расширению возможностей реселлеров и заказчиков. Ожидается, что в 2019 году взаимные инвестиции со стороны HPE и Veeam будут способствовать продолжению сотрудничества и ускоренному росту оборота.

Благодаря участию в программе Cisco Solutions Plus оборот в рамках партнерства Veeam и Cisco вырос относительно предыдущего года на 967%. Это свидетельствует о том, как легко с помощью единой системы заказов партнеры могут оценивать и конфигурировать решения Veeam и Cisco для центров обработки данных. Veeam расширила сотрудничество с Cisco, чтобы обеспечить работу Veeam Availability на Cisco HyperFlex — новой высокоустойчивой платформе управления данными, которая с помощью служб Cisco обеспечивает масштабируемость, простоту управления и поддержку для мультиоблачных сред.

Компания Veeam расширила сотрудничество с NetApp, перейдя от продуктовой интеграции к полному реселлерскому соглашению, которое покрывает в том числе решения NetApp Data Fabric. В первом квартале 2018 года Veeam заключил с NetApp глобальное реселлерское соглашение, благодаря чему заказчики NetApp получили возможность приобретать совместные решения NetApp ONTAP и Veeam Availability у их реселлеров по всему миру.

Veeam расширила и укрепила свое партнерство с Nutanix, выпустив в июле 2018 г. Veeam Availability для Nutanix AHV. В течение всего лишь двух кварталов с момента вывода продукта на рынок, количество его установок выросло на 500%.

Компания Veeam объявила о новом глобальном партнерстве с Lenovo, что позволило предложить заказчикам комплексные решения, сочетающие в себе высокопроизводительные системы хранения данных с надежной защитой. Данные решения можно приобрести непосредственно у Lenovo и ее реселлеров в виде единых программных пакетов.

В 2018 году Veeam инвестировала значительные средства в свою команду. В частности, компания вложит 150 млн долларов в развитие главного центра исследований и разработок в Праге и привлечет 500 новых разработчиков ПО для расширения текущей команды в 3500 сотрудников по всему миру. На 2019 год запланировано расширение штата еще на 1000 сотрудников.

В целях ускорения географической экспансии в компанию недавно были приглашены Пол Стрельцик (Paul Strelzick) — на должность генерального директора и старшего вице-президента по продажам в Америке, а также Дэниел Фрид (Daniel Fried) — на должность генерального директора и старшего вице-президента по продажам в EMEA. Перед переходом в Veeam Стрельцик был советником и консультантом в Insight Venture Partners. До этого он в течение 10 лет был исполнительным вице-президентом SolarWinds по международным продажам. Стрельцик специализируется на создании эффективных стратегий маркетинга и продаж и идеально подходит для того, чтобы вести американский бизнес Veeam в соответствии с приоритетами компании. Дэниел Фрид в 2017 г. ушел из Veeam с позиции старшего вице-президента по продажам и маркетингу в EMEA, а сейчас вернулся, чтобы реализовать стратегию экспансии во всех сегментах EMEA и работать над расширением партнерских возможностей и увеличением доли компании на развивающихся рынках.

«Рынок программного обеспечения для защиты и резервного копирования данных остается динамичной и высококонкурентной отраслью объемом в более чем 7 млрд долл. США; прогнозируемый рост составляет 4,3% ежегодно, — сказал Фил Гудвин (Phil Goodwin), директор IDC по исследованиям. — Компания Veeam продолжает развивать свои решения по обеспечению доступности данных и намерена использовать недавние инвестиции Insight Venture Partners, чтобы сохранить двузначные темпы роста».