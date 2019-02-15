Проекты Big Data лидируют среди заявок на «Криптонит Startup Challenge»

«Криптонит» (входит в многопрофильную ИТ-структуру «ИКС Холдинг») объявила о том, что в первые дни проведения конкурса технологических стартапов «Криптонит Startup Challenge» доля проектов в сфере Big Data составила почти 40%.

С момента запуска конкурса поступило более 50 полных заявок, при этом организаторы ожидают около 300 заявок по приоритетным направлениям конкурса.

Основной поток проектов (почти 60%) поступает из регионов страны. Лидерами выступают Санкт-Петербург и Новосибирск – основные технологические центры России. И все же наибольший интерес к проекту проявили ИТ-специалисты из Москвы – в общем объеме первых заявок их более 40%.

По итогам первой недели самым популярным направлением среди соискателей стала Big Data. Вторым по количеству поданных заявок идет интернет вещей (19%), третью позицию делят нейросети, искусственный интеллект и машинное обучение (16%). При этом на данный момент не поступило ни одной заявки от стартапов в сфере технологий распознавания лица и речи.

«Среди интересных проектов есть стартапы, посвященные, например, анализу рекламы на безопасность размещения, алгоритмам выявления отклонений в курсах валют, или такие – блокчейн для интернета вещей и убер для коммерческих дронов. Конечно, большинство заявок направлены на сегмент B2C, поэтому мы ожидаем большой интерес потребителей к новым технологическим решениям наших конкурсантов», - отметил заместитель генерального директора ИК «Криптонит» Александр Галустьян.

«Криптонит Startup Challenge» поддерживают ведущие технические вузы страны - МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники и другие. Первые встречи со студентами перечисленных университетов пройдут уже в ближайшие дни.

Актуальную информацию о конкурсе можно найти на сайте «Криптонит Startup Challenge» и в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram, YouTube.

«Криптонит Startup Challenge» впервые пройдет в 2019 году и в дальнейшем станет ежегодным событием.