Оборот «Ситилинк» в 2018 году составил 77 млрд рублей

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших российских интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники подвел итоги деятельности в 2018 г. Общая выручка компании увеличилась на 29%, составив 77,4 млрд руб. (с учетом НДС). Онлайн-продажи выросли на 30%, достигнув отметки в 73,2 млрд рублей.

«Ситилинк» зафиксировал рост показателей во всех регионах: оборот структурных подразделений, отвечающих за развитие в ЦФО, увеличился на 28%, в СЗФО — на 35%, в СФО — на 60%, в ПФО — на 25%, в УФО — на 30%, в ЮФО — на 21%, в СКФО — на 23%.

За прошлый год относительно аналогичного периода сумма среднего розничного чека покупки в «Ситилинк» повысилась на 1,5% и составила 6,9 тыс. руб. Ее наибольшее значение зафиксировано в Южном федеральном округе — около 7 тыс. руб.

В 2018 г. «Ситилинк» расширил ассортимент за счет развития портфеля новых брендов, общее число которых достигло 750 (+50). Компания увеличила количество наименований товаров, доступных к получению в более чем 330 городах РФ, — до 65 тыс. (+10 тыс.).

Наиболее значимую долю в обороте в 2018 г. (около 70%) составили продажи распространенных товаров от различных производителей из категорий компьютерная, цифровая и бытовая техника: ноутбуки (рост составил 42%), сотовые телефоны (+32%), телевизоры/плазменные панели (+39%), компьютеры (+55%), ЖК-мониторы (+24%), комплектующие (+30%), лазерные МФУ (+44%), планшеты (+13%), моноблоки (+80%), стиральные машины (+55%) и холодильники (+40%).

Ряд товарных направлений показал существенную динамику роста: наушники и гарнитуры, а также товары категории «умный дом» продемонстрировали двукратный рост, в два с половиной раза увеличились продажи медиаплееров и приставок Smart TV, трехкратно выросли продажи игровых консолей, мини-фотопринтеры и сплит-системы показали рекордный рост — в шесть и восемь раз соответственно.

Среди других товаров наиболее активно росли продажи мебели, в частности кресел и стульев (+75%), компьютерных столов (в два раза), кожгалантереи (в 2,2 раза), бумаги для печати (в три раза).

Компания усилила работу по всем товарным направлениям за счет ввода новых брендов, быстрого реагирования на выход актуальных моделей, ценовой политики, интенсивной стратегии проведения федеральных и региональных промоакций, в том числе, организованных совместно с производителями. Значительную роль в повышении узнаваемости бренда, как считают в компании, сыграло появление медийного лица (шоумена и актера Михаила Галустяна) в рекламной кампании «Ситилинк» в 2018 г.

Среди услуг в 2018 г. наиболее активно развились страхование (рост в два раза), цифровые сервисы (рост в 2,2 раза).

За прошедший год интернет-ритейлер также нарастил объемы по новому направлению — выдаче сторонних заказов, добавив двух новых партнеров — Pick Point, DPD (компания также сотрудничает с Ozon.ru). Общее число заказов составило 350 тыс., что в 3,5 раза превысило значение предыдущего периода. Прибыль выросла в 4,5 раза.

Компания продолжила расширять присутствие физических точек как в крупных, так и небольших городах. Наряду с увеличением пунктов выдачи за год было открыто 45 магазинов-складов трех форматов — «макси», «миди», «смарт», в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. Формат всех магазинов предполагает наличие склада, который занимает около 80% площади, в торговом зале представлены терминалы самообслуживания, окна выдачи.

В течение года «Ситилинк» вел проекты по технологическому переоснащению, направленному на повышение эффективности процессов, влияющих как на ценовую политику, так и сервис. В частности, модернизировал аналитическое ПО, перевел контакт-центр на омниканальную платформу, обновил терминалы самообслуживания.

«Устойчивый рост компании — это результат продуманной стратегии по управлению продажами в нашем основном канале — интернете, кардинального обновления технологической платформы, регулярных мер по оптимизации затрат, планомерного ввода новых услуг и форм бизнеса, таких как выдача сторонних заказов, увеличения числа новых точек, каждая из которых представляет собой логистический и складской распределительный центр, и дает дополнительную ценность нашему покупателю — более быструю доставку на дом с учетом близости склада и возможность общения с консультантом для тех, кто предпочитает прийти в магазин», — отметилл Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк».