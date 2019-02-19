Исследование Kyocera и IDC: объем российского рынка устройств печати вырос до $630 миллионов

Kyocera Document Solutions, производитель устройств печати, совместно с аналитическим агентством IDC, подвели итоги 2018 г., представили видение дальнейшего развития российского рынка офисной печати и анонсировали новую линейку МФУ серии TASKalfa.

Российский рынок устройств печати в 2018 г. показал положительную динамику, начав постепенное восстановление несмотря на сложную ситуацию в отрасли. По итогу года выручка Kyocera Document Solutions Russia (KDRU) составила $103,74 млн, а доля рынка по отношению к предыдущему году выросла на 1,5%, что на 1,7% больше, чем у лидера отрасли. Компания заняла ведущие позиции по поставкам и выручке в сфере лазерных МФУ формата А3 и А4, а также лазерных принтеров и устройств производительной печати.

Учикура Масаказу, генеральный менеджер Kyocera Document Solutions Russia, отметил: «Российский рынок является приоритетным для нас, положительная динамика ушедшего года продемонстрировала рост, это позволило нам нарастить свое присутствие и укрепить позиции. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие за счет предоставления нашим клиентам надежных устройств и высокий уровень сервиса».

Согласно данным IDC основной тенденцией рынка становится стабильный рост поставок лазерных устройств больше 30 стр/мин, что свидетельствует об улучшении положения в корпоративном сегменте. В этой сфере компания Kyocera Document Solutions предлагает целую серию устройств по доступной цене. Офисная печать трансформируется с общими тенденциями распространения новых технологий в основном за счет увеличения оцифровки документов. В сегодняшних реалиях российские организации зависят от аппаратного обеспечения и предпочитают простые качественные продукты более сложным решениям. Несмотря на то, что почти половина всех процессов в компаниях проходит в электронном формате, бумажный носитель сохраняет свою актуальность.

Константин Макаренков, ведущий аналитик исследовательского агентства IDC Russia, сказал: «На российском рынке наблюдается рост количества устройств на 9%, это почти 2,6 млн штук, выручка же выросла на 6,5%, что составляет около $630 млн. При этом доля Kyocera приблизилась к 12,5%. Такие изменения вселяют в нас ожидания дальнейшего роста и восстановления рынка».

В 2019 г. KDRU проведет обновление линейки устройств, упор в которых будет сделан на безопасность работы с документами и пользовательский опыт. В частности, был анонсирован ближайший выход новых аппаратов серии TASKalfa: TASKalfa 2553ci, TASKalfa 3253ci, TASKalfa 3553ci, TASKalfa 4003i, TASKalfa 4053ci, TASKalfa 5003i, TASKalfa 5053ci, TASKalfa 6003i и TASKalfa 6053ci. Преимущества новых моделей по сравнению со предыдущей линейкой заключаются в оптимизации процесса использования, а также увеличении функционала самих аппаратов. Уменьшенное время ожидания, повышенные удобство и простота использования для людей всех возможностей, улучшенное качество печати, высокая износостойкость - лишь часть расширившегося спектра характеристик и опций новой линейки Kyocera Document Solutions.

TASKalfa 5003i – одна из моделей новой линейки с практически полным отказом от кнопок. В стандартной комплектации останутся только кнопки «Домой» и «Режим сна», но при желании пользователей можно будет приобрести дополнительно клавиатуру, подключающуюся к дисплею. Устройство будет оборудовано датчиком движения, который позволит снизить время ожидания перед стартом работы с 10-15 до 1 секунды, и емкостным сенсорным экраном. Новый автоподатчик с ультразвуковым сенсорным дисплеем сможет распознавать слипшиеся страницы при сканировании и позволит избежать ошибок, скорость сканирования вырастет до 220 изображений в минуту, что особенно актуально для больших объемов данных, а переработанные цветовые профили обеспечат более качественную цветопередачу.

TASKalfa PRO 15000c – новое ЦПМ появится в России ориентировочно в апреле 2019 г. Аппарат в полной сборке будет достигать восьми метров в ширину, вес при этом составит чуть больше 1,5 тонн, а скорость печати достигнет 150 страниц в минуту при любых условиях и с различным форматом бумаги. Новая система принципиально новой для Kyocera Document Solutions технологией струйной печати и капельной подачи чернил позволит уменьшить затраты на расходные материалы, а воздействие на окружающую среду сведется к минимуму за счет использования красок на водной основе. Основная цель устройства – биллинговая печать или работа с рекламными брошюрами, щитами и т. д. Простота обслуживания заключается в том, что во время работы заменять придется не больше трех элементов конструкции.

Константин Попов, менеджер по продукции Kyocera Document Solutions Russia, отметил: «Преимущество нашего аппарата по сравнению с аналогами - гораздо большая стабильность: за те же деньги и в той же нагрузочной категории машины конкурентов будут печатать в 2-2,5 раза медленнее, чем наша. TASKalfa PRO 15000c будет сохранять скорость печати в 150 страниц/минуту при любой плотности бумаги от 75 до 300 рр. Устройства конкурентов не могут похвастаться такими показателями».