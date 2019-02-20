«ЭР-Телеком» принял кодекс корпоративной этики

Совет директоров «ЭР-Телеком Холдинга» утвердил кодекс корпоративной этики компании. Документ предполагает запрет для сотрудников на получение и передачу дорогих подарков, финансирование политической деятельности, препятствует возникновению конфликта интересов и противодействует коррупции.

Утвержденный кодекс корпоративной этики отражает принятые в компании понятные и прозрачные правила работы персонала. В частности, в документе отмечается, что в «ЭР-Телеком» недопустимы любые формы проявления коррупции: взятки, «откаты», подкуп в форме подарков и тд. Чтобы избежать конфликта интересов, работникам запрещается иметь долю в уставном капитале компаний-конкурентов, совмещать должностные обязанности в других компаниях, без уведомления и письменного согласия руководства.

Одна из глав утвержденного кодекса посвящена корпоративным подаркам. Работникам компании запрещено дарить что-либо государственным служащим дороже 3000 рублей. Для деловых партнеров ограничение составляет 6000 рублей. Все подарки и приглашения на мероприятия в отношении государственных служащих, а также прочие подарки/приглашения на мероприятия на сумму более 3000 рублей, вносятся в единый корпоративный Реестр подарков.

Планируется, что в ближайшее время все сотрудники «ЭР-Телекома» примут участие в тематических обучающих тренингах. В компании создана Горячая Линия, на которую сотрудники могут задать вопрос по Кодексу этики либо сообщить о нарушениях.

«Мои основные принципы – честность и открытость. Очень важно, чтобы их разделяли все мои коллеги, и они стали базисом нашей компании! Соблюдение базовых правил, принятых в этическом кодексе, позволит компании работать в соответствии со стандартами делового и профессионального поведения, предупреждать конфликт интересов, сделать комплаенс-культуру неотъемлемой частью корпоративной жизни. Это путь к сохранению нашей репутации, которая сложилась за годы честного и открытого бизнеса и является для нас бесценной», - отметил Андрей Кузяев, президент «Эр-Телеком Холдинг».