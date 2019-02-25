Eset зафиксировала двузначный рост продаж в России и СНГ

Представительство антивирусной компании Eset в России и СНГ подвело итоги работы за 2018 г. Компания завершила отчетный период с рекордным ростом продаж на 14%.

Из значимых точек роста можно отметить розничное направление, а также бизнес в СНГ. Компания упрочила позиции и на рынке телекоммуникаций — продажи в этом сегменте увеличились на 78%. Такой высокий результат обусловлен сотрудничеством с операторами «Билайн», «Ростелеком», «Мегафон», Теlе2 и МТС в рамках партнерских программ.

Важным фактором роста стало обновление и расширение линейки корпоративных продуктов. Так, компания представила комплекты решений со встроенной песочницей Eset Dynamic Threat Defense, предназначенные для крупного и среднего бизнеса. Также корпоративные клиенты смогли оценить новый функционал решения «Офисный контроль и DLP Safetica». Большим интересом со стороны компаний пользовался и телеметрический сервис Eset Threat Intelligence, который предоставляет информацию о целевых атаках, новых вредоносных программах и активности ботнетов.

Высокое качество домашних и корпоративных продуктов, а также профессиональная постпродажная поддержка позволили увеличить число клиентов антивирусных решений Eset на 34% по сравнению с 2017 г.

Такой рост был бы недостижим без фокуса на клиентский сервис. В 2018 г. Eset внедрила целый ряд сервисных инициатив, призванных улучшить взаимодействие клиентов и партнеров с компанией во всех точках контакта. Результатом стали рекордные показатели NPS и NSAT клиентов – 69% и 66% соответственно. Показатель удовлетворенности партнеров составил 83%.

Одной из ключевых сервисных активностей стал запуск бесплатной услуги «Гарантия антивирусной защиты» — при ее подключении пользователи Eset смогут вернуть деньги в случае инцидента, связанного с информационной безопасностью. Крупный бизнес также может рассчитывать на компенсацию ущерба.

В 2019 г. компания намерена расширить продуктовую линейку и партнерскую сеть, а также реализовать новые сервисные инициативы. Одна из стратегических целей компании — упрочить лидерство в области сервиса на российском ИТ-рынке.

«Несмотря на зрелость антивирусного рынка и ряд факторов, ограничивающих конкуренцию, Eset продолжает демонстрировать рекордно высокие результаты. Это плоды нашей многолетней стратегии, которая состоит из двух элементов – высочайшего уровня сервиса на текущем рынке, а также из поиска ниш для нового бизнеса. Мы регулярно запускаем новые продукты, каналы продаж и даже целые направления, — сказал глава представительства Eset в России и СНГ Денис Матеев. — Конечно, эту стратегию было бы невозможно реализовать без высокого профессионализма и вовлеченности всех сотрудников. Мы в Eset стали командой единомышленников, способных справиться с любыми вызовами».