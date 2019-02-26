Фонд TMT Investments стал лид-инвестором в сделке на $6 млн с MEL Science

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестром при закрытии сделки с компанией MEL Science. Сумма инвестиций фонда составила $2 млн. Общая сумма раунда – $6 млн.

MEL Science (MEL) – платформа для научных занятий следующего поколения, которая совмещает в себе и наглядные уроки с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) и практические эксперименты.

Первый продукт MEL под названием MEL Chemistry – это B2C-сервис, работающий на базе подписки и совмещающий в себе физический набор для научных экспериментов и приложение на iOS и Android с функциями VR. MEL наняла ученых, разработчиков программного обеспечения и дизайнеров для создания платформы на базе симуляции для занятий наукой и функционирующей на микроуровне. Сервис доступен более чем в 30 странах.

Для TMT Investments это первое вложение в стартап из Великобритании. Большинство портфельных проектов фонда базируются в американской Кремниевой Долине. Кроме того, это первый для TMT Investments проект в сфере образования.

Василий Филиппов, генеральный директор MEL Science, сказал: «Лучший способ изучать науки – сочетать теорию с прикладным подходом. Настоящее изучение заключается в понимании фундаментальных процессов, а не в запоминании отдельных фактов. Наши AR и VR продукты с эффектом присутствия созданы именно для этого».

«Компания Mel Science работает в быстрорастущем сегменте образования. Да и технология VR/AR в настоящий момент очень агрессивно развивается. А так как у компании очень хорошие продукты и прекрасная команда, она имеет отличные перспективы роста», – отметил управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments Артем Инютин.

Средства, полученные в этом раунде финансирования, MEL Science планирует использовать для создания аналогичных продуктов в других научных областях и для запуска продаж в новых странах.

Согласно отчету EdTechXGlobal и IBIS Capital, темп роста на рынке мировых образовательных технологий составит 17% в год и достигнет $252 млрд к 2020 г.

Сегмент VR/AR растет очень высокими темпами и, согласно statista.com, в последующие три года количество устройств с поддержкой технологий виртуальной/дополненной реальности вырастет более чем в четыре раза.