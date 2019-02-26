Исследование IDC: российский рынок устройств печати сократился на 2,4%

Согласно результатам исследований компании IDC, в 2018 г. поставки производителей на российский рынок печатающих устройств увеличились на 9% по сравнению с уровнем 2018 г. до 2,58 млн штук, а в денежном выражении — на 6,5% до $630 млн. В общем объеме продаж на лазерную технику пришлось около 1,78 млн устройств, в том числе почти 1,38 млн многофункциональных (МФУ); количество проданных струйных устройств составило чуть более 815 тыс. штук, большинство из которых также являются МФУ — их поставлено более 667 тыс. штук.

В IV квартале 2018 г. российский рынок устройств печати вырос на 4,8% в штучном выражении и сократился на 2,4% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период на российский рынок было поставлено около 800 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила почти $190 млн. Средняя цена устройства сократилась на 6,9% по сравнению с IV кварталом 2018 г.

Рынок лазерной техники в четвертом квартале 2018 г. вырос на 4,8% в штучном выражении и сократился на 3,9% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте монохромных устройств поставки в штуках скоростной категории до 20 стр/мин выросли вдвое, 21-30 стр/мин – сократились на 44,3%, все остальные категории показали рост.

В сегменте цветной техники сократились поставки скоростных категорий 1-20 стр/мин на 27,1%, 11-20 стр/мин – на 17,4%, все остальные категории показали рост.

Рынок струйной техники в IV квартале 2018 г. показал рост как в штучном — на 4,5%, так и в денежном выражении — на 2,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Двузначный рост поставок в IV квартале показали струйные устройства в ценовых категориях $100-200 и более $400 (38,6% и 60,3% соответственно), все остальные ценовые категории сократились в поставках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В целом прошедший 2018 г. показал положительную динамику поставок, что можно объяснить относительной стабилизацией экономической ситуации и соответственным удовлетворением отложенного спроса в различных потребительских сегментах. Меняется структура поставок: растет относительная доля поставок более дорогих устройств как в лазерном, так и в струйном сегменте. Есть оживление в поставках моно-лазерных устройств нижнего звена (до 20 стр/мин), что свидетельствует о продолжающейся борьбе производителей за штучную долю рынка», — отметил Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.