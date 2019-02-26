В Selectel назначен новый генеральный директор
Основатель провайдера ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса Selectel Лев Левиев сообщил о смене руководителя компании.
Вместо Павла Алимова гендиректором назначен Олег Любимов, который работал и занимал руководящие должности в компании с момента её основания.
Павел Алимов покинет компанию, но оставит за собой роль советника председателя совета директоров Льва Левиева.
Лев Левиев, основатель Selectel, отметил: «Благодаря работе Павла компания сохранила лидирующие позиции по ключевым услугам ИТ-инфраструктуры: облачные решения, выделенные серверы. Вместе с Олегом мы сконцентрируемся на запуске сервисов следующего поколения, рост которых ожидается в России в ближайшие 3-5 лет: системы автоматического управления контейнерами, бессерверные вычисления, гибридные мультиоблачные решения. Для обеспечения развития этих направлений мы планируем ввести в эксплуатацию 1500 дополнительных серверных стоек в ближайшие два-три года».