Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей

«СКБ Контур» объявила о том, что ее выручка за 2018 год выросла на 23% год к году и составила 13,4 млрд рублей. Среди драйверов роста – электронный документооборот и сервисы для розницы.

В 2018 году через системы электронного документооборота «СКБ Контур» было передано более 500 млн электронных документов против 410 млн в 2017 г. В «Контур.Диадоке» зарегистрировано более 1,5 млн компаний почти из всех отраслей. Самые высокотранзакционные — телеком, банки, автопром и ритейл.

Развивается трансграничный электронный документооборот: в 2018 году три клиента СКБ Контур – «МегаФон», «Нижнекамскнефтехим» и «МТС», начали обмен электронными документами с контрагентами за рубежом. В декабре 2018 г. «Контур.Диадок» получил национальную IT-премию «Цифровые вершины» в номинации «Лучшая система электронного документооборота».

Компания разработала два новых продукта для сделок между поставщиками и покупателями. Это «Контур.Факторинг» для электронного документооборота между поставщиком, фактором и покупателем, и «Контур.Дисконт» для крупных покупателей и поставщиков, которые при досрочной оплате счета дают покупателю скидку. За внедрение системы раннего платежа в Metro Cash&Carry Контур.Дисконт получил премию Zero Paper Award от ECR Rus.

Завершилась 2 волна перехода на онлайн-кассы: с 01.07.2018 кассы нового образца установил общепит и розница с сотрудниками в штате. На очереди 3-я волна – розница и общепит без сотрудников и сфера услуг. Каждому сегменту «СКБ Контур» предлагает «заточенный» под его потребности комплекс: онлайн-кассу, «Контур.Маркет» для учета товаров и работы на кассе и «Контур.ОФД» для передачи данных в ФНС.

Также с 01.07.2018 г. стала обязательной электронная ветеринарная сертификация. Государство контролирует качество продукции животного и растительного происхождения с помощью ФГИС «Меркурий». Чтобы производителям, поставщикам, магазинам и кафе было проще взаимодействовать с «Меркурием» и работать с подконтрольной продукцией, «СКБ Контур» выпустил несколько решений в рамках проекта «Контур.Меркурий».

В 2018 г. шли эксперименты по добровольной маркировке табака, обуви и лекарств. «СКБ Контур» участвовал в пилотных проектах и выпустил решения для малой розницы и крупных компаний — торговых сетей, производителей, оптовиков и дистрибьюторов.

2018 год — год взлета финтех-проектов. Банки интегрируют свои системы ДБО с небанковскими сервисами. Решение для проверки контрагентов «Контур.Светофор» в 2018 году внедрили 18 российских банков. Всего «Контур.Светофор» используют 53 российских банка.

Второй тренд — ЦБ РФ ужесточает контроль за выполнением Федерального закона № 115-ФЗ. Банки, страховые, кредитные, лизинговые и факторинговые организации должны проверять клиентов, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании доходов. Для автоматизации этих проверок «СКБ Контур» выпустил сервис «Контур.Призма».

Появляются продукты, объединяющие интернет-банк и онлайн-бухгалтерию. «СКБ Контур» вышел на этот рынок с Эльба.Банком (пока в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге). Сервис создан на платформе APIBank совместно с Газпромбанком.

Сфер применения электронной подписи все больше, и ценностью на рынке удостоверяющих центров становится не сама электронная подпись, а программные продукты, которые помогают работать в этих сферах — взаимодействовать с госинформсистемами, участвовать в торгах, получать сопутствующие услуги. «СКБ Контур» развивает «Контур.Закупки» и услуги сопровождения торгов, а также выпустил еще два продукта: «Контур.Спектр» — получение банковской гарантии для закупок и «Контур.Реестро» — взаимодействие с Росреестром.

В прошедшем году «СКБ Контур» продолжал осваивать международные рынки. Развиваются продажи «Контур.Фокуса»: продукт продается в Турции, Беларуси, Латвии, Литве, Казахстане, Германии, ОАЭ, Молдове, Эстонии и Великобритании. В конце 2018 года «СКБ Контур» прошел 1 этап сертификации Российского экспортного центра (РЭЦ) по программе Made in Russia и вошел в Реестр добросовестных экспортеров.

«Вчерашние ноу-хау — электронная подпись, интернет-отчетность, электронный документооборот — все глубже входят в жизнь. Рынку нужны комплексные решения, которые закрывают целые блоки задач. Мы развиваем разработку именно таких решений. В Эльба.Банке платежи сразу отражаются в бухгалтерии, автоматически рассчитывается налог и формируется отчетность. Всё в одном окне, понятно и удобно. Или система раннего платежа Контур.Дисконт: электронный документооборот встроен здесь в сложный процесс взаимодействия поставщика и покупателя. Так как сделка совершается онлайн, обе стороны снижают операционные издержки. Пример из другой сферы — Реестро, который позволяет быстро оформлять сделки с недвижимостью и получать информацию из ЕГРН. Пользователю неважно, что скрыто “под капотом”. Он решает свою задачу. Ниш, где такие решения нужны, огромное количество», — отметил гендиректор «СКБ Контур» Евгений Филатов.