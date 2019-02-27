«Барс груп» запустила курс по бизнес-аналитике в КНИТУ-КХТИ

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, разработала авторский курс для будущих бизнес-аналитиков, рассчитанный на студентов старших курсов Казанского национально-исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ). Первые факультативные занятия уже начались под руководством преподавателя вуза.

«Программа создана по аналогии с курсом, апробированном в Казанском Федеральном университете, но адаптирована под нашу специфику. На протяжении семестра студенты должны будут обучаться десяти навыкам, которые пригодятся непосредственно в будущих рабочих процессах. Этим курсом мы нивелируем разрыв между теорией и практикой», – отметила доцент кафедры интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами КНИТУ-КХТИ Алина Мангушева.

«Сейчас на ИТ-рынке Татарстана нет образовательных программ по аналитике, которые готовят квалифицированных специалистов. Поэтому "Барс груп" решила наладить сотрудничество с вузами, чтобы выращивать сильных специалистов не только для компании, но и на рынок Республики», – сказала HR-директор «Барс груп» Инга Герасименко.

Курс представляет собой еженедельные бесплатные занятия, на которых старшекурсники будут отрабатывать навыки на реальных проектах, ориентированных под конкретный бизнес. Студенты самостоятельно будут собирать данные из открытых источников, обрабатывать их, создавать проект и защищать его. На курсах студенты старших курсов получат навыки управления требованиями, систематизации требования, описания бизнес-процессов, нотации и многое другое.