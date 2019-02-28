Матмех СПбГУ и «Юнидата» займутся совершенствованием учебного процесса

Кафедра прикладной кибернетики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и «Юнидата» объявили 27 февраля 2019 года о начале сотрудничества.

Исполнительный директор «Юнидаты» Алексей Цырюльников и заведующий Кафедрой прикладной кибернетики Математико-механического факультета СПбГУ, Николай Кузнецов приняли решение о стратегическом партнерстве. Речь идет о курировании курсовых и дипломных работ, участии в учебном процессе, выполнении научно-исследовательских работ и обмене опытом.

Математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета - один из крупнейших учебно-научных центров России, мощная кузница кадров для специалистов в сфере ИТ. В течение многих лет СПбГУ привлекает к себе возможностью получить фундаментальное образование наиболее серьезных и способных абитуриентов, интересующихся математикой, механикой, информационными технологиями и астрономией.

«Юнидата» - инновационная российская IT-компания, успешно работающая в области разработки программного обеспечения. Флагманским продуктом компании является платформа управления данными «Юнидата», основанная на современном технологическом стеке свободного программного обеспечения (СПО). «Юнидата» - это многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающих их централизованный сбор (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Продукт предоставляет широкий спектр возможностей по управлению информацией для получения актуальных и достоверных данных.

«Мы давно искали мощного и надежного партнера в академической среде, – сказал исполнительный директор «Юнидаты» Алексей Цырюльников. – Мы действительно хотим внести свой вклад в развитие направления управления данными, воспитать новое поколение специалистов в этой области и выстроить долгосрочное сотрудничество с высшими учебными заведениями».

«Считаем, что совместно с «Юнидата» сможем решить самые сложные образовательные, исследовательские и прикладные задачи. – отметил заведующий Кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ Николай Кузнецов. – «Юнидата» не только способна привнести искомую новизну в учебный процесс и внести свою лепту в развитие науки, но и стать прикладной площадкой для воспитания талантливой молодежи, которая будет проходить у них практику и работать».