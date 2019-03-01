Российский стартап по управлению данными о товарах привлек 187,5 миллионов рублей

Brandquad, разработавший платформу управления продуктовой информацией для производителей и ритейлеров, привлек инвестиции в размере 187 млн руб. от бизнес-ангела и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Основная часть инвестиций в раунде приходится на средства бизнес-ангела – Анатолия Митрошина. Инвестиция пройдет в несколько траншей. Оценка компании не раскрывается. Инвестиции пойдут на увеличение отдела продаж в России, развитие продукта и международную экспансию.

В прошлом году стартап привлек seed-финансирование от фонда в размере 16 млн руб., команда приняла участие в 10 наборе «Акселератора ФРИИ» в 2016 г.

Платформа Brandquad позволяет хранить и обогащать данные о продуктах, автоматизировать листинг в каналы продаж и анализировать электронные полки на предмет наличия продукции, качества данных, получать глубокую аналитику того как контент увеличивает продажи.

Решение стартапа высвобождает от 50 до 85% времени команд, занимающихся обработкой данных о товарах, их трансфером и листингом. Платформа позволяет ускорить листинг в среднем в три раза и сократить время выхода данных продуктов онлайн с шести месяцев до одного.

Платформой пользуются производители и ритейлеры с большим портфелем товарных позиций. «Любому крупному производственному бизнесу нужно работать с цифровыми данными о товарах, передавать их в формате каждого канала продаж, поддерживать качество и корректность данных для потребителей, партнеров и подрядчиков. Мы разработали продукт, который действительно нужен рынку. Наши клиенты сегодня — 32 крупных производителя и ритейлера. Половина из них — международные глобальные компании, среди них L’oreal, Unilever, Nestle, P & G, J & J, Henkel, Hasbro, Bayer, Stada», — сказал основатель стартапа Филипп Денисов.

Сервис работает по подписке, клиент платит за интеграцию и внесение доработок в систему. Минимальный тариф — от 150 тыс. руб. в месяц.

Осенью стартап прошел акселератор крупнейшего ритейлера в ОАЭ — Chalhoub Group в Дубай. Сейчас компания тестирует гипотезы по выходу на рынок стран Ближнего Востока. В этих странах команда планирует в течение 2-3 лет занять до 50% рынка управления маркетинговыми данными о продукте.