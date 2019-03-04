«Вымпелком» консолидировал 100% контроль над платежным сервисом RURU
«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о завершении сделки по приобретению пакета акций, дающих 100% контроль над «Национальной сервисной компанией», владельцем платежного сервиса RURU).
Платежный сервис RURU позволяет осуществлять дистанционные платежи в пользу различных торгово-сервисных предприятий на основе технологий мобильной и электронной коммерции, электронных денег и банковских карт, и других современных технологий.
Другие подробности о сделке в официальном пресс-релизе компании не сообщаются.
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