«Вымпелком» консолидировал 100% контроль над платежным сервисом RURU

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о завершении сделки по приобретению пакета акций, дающих 100% контроль над «Национальной сервисной компанией», владельцем платежного сервиса RURU).

Платежный сервис RURU позволяет осуществлять дистанционные платежи в пользу различных торгово-сервисных предприятий на основе технологий мобильной и электронной коммерции, электронных денег и банковских карт, и других современных технологий.

Другие подробности о сделке в официальном пресс-релизе компании не сообщаются.

Короткая ссылка на материал: www.cnews.ru/link/n463081