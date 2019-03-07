Суд обязал «Эр-Телеком» перечислить в бюджет 49,2 млн рублей налогов

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал «Эр-Телеком Холдинг» (торговая марка «Дом.ru») нарушителем налогового законодательства и обязал компанию уплатить в бюджет 49,2 млн руб. В эту сумму МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам Пермского края включила задолженность телекоммуникационного холдинга по налогу на добавленную стоимость, а также пени и штрафы.

Согласно материалам суда, осенью 2017 года МИФНС провела выездную налоговую проверку деятельности «Эр-Телекома» с 2013 по 2015 год.

Налоговые инспекторы установили, что у «Эр-Телеком» отсутствовали «реальные хозяйственные взаимоотношения» с «Инфоком», «Онлайн Технологии», «Айти технологии» и «Галакси Медиа».

Представители телеком-провайдера настаивали, что договоры с этими юрлицами были заключены для предоставления абонентам «Эр-Телекома» доступа к контенту на более высокой скорости. На что налоговики ответили, что договор на размещение дополнительного оборудования, используемого для повышения скорости скачиваемого абонентами контента, налогоплательщик заключил с «ФинИнвестПроект», которое «не имеет кого-либо отношения к спорным контрагентам».

Контрагенты также не обладали исключительными правами на интернет-ресурсы «Shareman» и «Futuron», поскольку они находятся в свободном доступе, говорится в материалах дела.

«Эр-Телеком Холдинг», обладая необходимыми ресурсами, основными средствами, квалифицированным персоналом, имело возможность самостоятельно выполнить работы, необходимые для повышения скорости скачиваемого абонентами контента», - указали представители налоговой инспекции в суде.

Второй эпизод получения «Эр-Телекомом» необоснованной налоговой выгоды был связан с приобретением провайдером рекламно-сувенирной и полиграфической продукции у «ИнтерКом» и «Синтез». Налоговики смогли доказать, что данные контрагенты не осуществляли реальную предпринимательскую деятельность и фактическим исполнителем работ являлось «Типография Кириллица», применяющее упрощенную систему налогообложения и не платящее НДС.

Арбитражный суд Пермского края признал решение налогового органа недействительным, однако апелляционный суд поддержал позицию налогового органа и отменил решение нижестоящего суда.

Виктор Пробичев, старший партнер московской коллегии адвокатов «Курганов и партнеры», отметил: «В представленных в материалы дела договорах, допсоглашениях и актах отсутствуют какие-либо ссылки и указания на скорость скачивания клиентами контента. Если смысл договоров заключался в возможности использования высокоскоростного подключения, этот факт необходимо было прямо зафиксировать в договоре, с указанием конкретных параметров (в первую очередь необходимой скорости) подключения».

Представленные МИФНС и учтенные судом при вынесения решения доказательства по второму эпизоду не бесспорны. На допросах сотрудники «Эр-Телекома» пояснили, что нашли контрагентов для изготовления рекламно-сувенирной и полиграфической продукции в интернете, однако при анализе налоговиками расчетных счетов «ИнтерКом» и «Синтез» было зафиксировано отсутствие рекламных платежей по продвижению услуг данных контрагентов. «Не смотря на то, что это представляется хорошим доводом налогового органа, он является небесспорным. Чтобы сведения присутствовали в открытых информационных ресурсах, иногда достаточно лишь наличия какого-либо отзыва о хозяйственном субъекте», - пояснил господин Пробичев.

По мнению Екатерины Болдиновой, партнера юридической фирмы Тиллинг Петерс, налоговой инспекции удалось в суде апелляционной инстанции «переломить» ход дела и «раскрасить хозяйственную деятельность налогоплательщика сплошь черной краской».

«Обстоятельства эпизода о доначислении НДС по отношениям с «фирмами-однодневками» напоминают обстоятельства большинства таких споров, где налогоплательщик не смог доказать проявление должной осмотрительности и реальность взаимоотношений со спорными контрагентами. При этом набор претензий к контрагентам налогоплательщика вполне стандартный: документы подписаны неустановленными лицами, директора на допросах от участия в деятельности спорных компаний открестились. Боюсь, что в кассации налогоплательщику придется предпринять очень мощные усилия, чтобы добиться хотя бы направления дела на новое рассмотрение», - отметила юрист.

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