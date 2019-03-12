«Галактика» и «Ланит» создадут объединенный центр развития цифровых технологий

Корпорация «Галактика» и группа компаний «Ланит» объявили о старте совместных технологических проектов в сфере промышленности и энергетики. Партнерство предусматривает работу по широкому спектру направлений в рамках цифровой трансформации деятельности компаний-заказчиков.

«Ланит» и корпорация «Галактика» планируют создать объединенный центр развития цифровых технологий, ориентированный на методологическую поддержку внедрения современных продуктов и подходов на промышленных предприятиях. Специалисты компаний-партнеров сконцентрируют усилия на разработке методик сквозной цифровизации предприятий: будут созданы референсные модели трансформации, комплексно охватывающие задачи производственного планирования, управления жизненным циклом продукции, проектного менеджмента и управления финансами.

«Мы объединяем усилия с ведущими российскими ИТ-компаниями, чтобы предложить клиентам комплексные решения для цифровизации на базе отечественных продуктов. Создание экспертного центра совместно с группой компаний "Ланит" позволит развить и реализовать методологию цифровизации, охватывающую все контуры управления ресурсами предприятия», – сказал Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика».

«Мы наблюдаем заметный интерес со стороны крупнейших отечественных предприятий к методологической поддержке изменений, которые требуются от них в рамках предстоящей цифровой трансформации. Сотрудничество с корпорацией "Галактика" позволит комплексно задействовать нашу экспертизу для решения амбициозных задач, стоящих перед промышленными предприятиями различного масштаба. Это отдельные производственные площадки, крупные заводы, холдинги, индустриальные кластеры. Решение о партнерстве также обусловлено тем, что продукты корпорации «Галактика» соответствуют актуальным требованиям многих наших заказчиков в области импортозамещения ПО», – отметил Павел Сварник, руководитель отдела консалтинга компании «Ланит-интеграция».

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