«Галактика» создаст научно-технический центр в «Сколково»

«Галактика» и Фонд «Сколково» объявили об объединении усилий для совместной научно-исследовательской и инновационной деятельности. В рамках заключенного партнерского соглашения на территории Инновационного центра «Сколково» будет создан научно-технический центр «Галактика НТЦ». Таким образом, корпорация укрепляет компетенции и научный потенциал Инновационного центра, дает новые возможности для роста и развития как стартапов, так и уже сформировавшегося высокотехнологичного бизнеса в рамках цифровой трансформации.

Соглашение о партнерстве подписали вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Алексей Беляков и член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков. Приоритетными направлениями деятельности создаваемого партнерского центра станут концептуальное проектирование и прототипирование промышленных цифровых платформ и создание технологии цифрового сетевого информационного взаимодействия интегрированных структур.

«Галактика НТЦ» займется оцифровкой сложных технологических объектов и систем, в том числе предсказательным моделированием в энергомашиностроении, разработкой автоматизированных систем управления и предупреждения, систем управления жизненным циклом сложных инженерных объектов и визуализации данных аналитических систем. В сфере интересов Центра работа над индустриальным применением интернета вещей в области машиностроения, приборостроения и новой микроэлектроники, а также разработка технологических решений для аэрокосмической промышленности.

«Проекты, реализуемые «Галактикой НТЦ», позволят внести вклад в решение задач по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, которые ставит перед технологическими компаниями национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Корпорация «Галактика» в рамках партнерского центра продолжит работу по созданию сквозного отечественного стека для содействия отечественным промышленным предприятиям при переходе на новый индустриальный уклад и разработке эффективных продуктов для реализации задач по цифровизации в области безопасности, транспорта, экологии и других», – прокомментировал член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.

«Мы приветствуем нового партнера кластера – корпорацию «Галактика», которая обладает уникальным потенциалом и опытом в сфере ИТ-инноваций в промышленности. В рамках соглашения корпорация «Галактика» планирует развивать наиболее востребованные технологические сферы: цифровое моделирование, промышленный интернет вещей, автоматизированные системы управления. Накопленная за 30 лет научно-техническая и бизнес-экспертиза нашего партнера позволит резидентам кластера создавать новые совместные проекты и развивать существующие на качественно новом уровне», – отметил Иван Киреев, директор по развитию Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково».

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