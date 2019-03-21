Консолидированная чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 20% до 8,4 млрд рублей

«М.Видео» (далее – «группа «М.Видео-Эльдорадо», «компания» или «группа»), российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, раскрыла аудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также сокращенные объединенные финансовые итоги pro-forma за двенадцать месяцев, закончившиеся 31 декабря 2018 г.

Ключевые показатели группы «М.Видео-Эльдорадо» за 2018 г. (консолидированные МСФО, включающие результаты «Эльдорадо» за май-декабрь 2018 г.): консолидированная выручка группы увеличилась в 2018 г. на 62,0% по сравнению с 2017 г. до 321,1 млрд руб.; консолидированная валовая прибыль компании выросла на 69,0% и составила 78,6 млрд руб., а валовая маржа улучшилась на 1,0 процентных пункта год-к-году до 24,5% в 2018 г.; консолидированный показатель EBITDA по группе показал рост 76,0% год-к-году и достиг 20,8 млрд руб., а рентабельность по показателю EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта год-к-году до 6,5% в 2018 г.; консолидированная чистая прибыль по группе выросла на 20,3% год-к-году до 8,4 млрд руб. в 2018 г.

Ключевые показатели по группе «М.Видео-Эльдорадо» за 2018 г. (объединенные проформа): объединенная проформа выручка по группе «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 15,7% год-к-году до 352,5 млрд руб. в 2018 г.; объединенная проформа валовая прибыль компании увеличилась на 19,4% год-к-году и составила 86,7 млрд руб., а валовая маржа выросла на 0,8 процентных пункта в годовом исчислении до 24,6% в 2018 г.; объединенный проформа показатель EBITDA по группе увеличился на 39,2% год-к-году и достиг 21,3 млрд руб., а рентабельность по показателю EBITDA выросла на 1,0 процентных пункта год-к-году до 6,0% в 2018 г.

«Значительный рост всех ключевых проформа бизнес-показателей компании наглядно подтверждает, что "М.Видео" успешно консолидировала "Эльдорадо" и всего за несколько месяцев создала эффективно управляемый бизнес с годовым оборотом более 420 млрд руб., входящий в десятку крупнейших ритейлеров бытовой электроники в мире. Мы объединили все функции поддержки, оставив две независимые друг от друга и по-прежнему конкурирующие розничные сети. Это позволило группе "М.Видео-Эльдорадо", с одной стороны, привлечь новых покупателей и расширить аудиторию. С другой стороны, мы получили дополнительные синергии в размере 6 млрд руб. в 2018 г., в полтора раза больше, чем рассчитывали на этапе планирования сделки. Рентабельность по EBITDA группы выросла до 6%, это один из лучших результатов в мире на рынке бытовой техники и электроники, который говорит как об эффективности бизнес-модели, так и об экспертизе менеджерской команды», – отметил президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

«Стратегия развития двух конкурирующих брендов в рамках одной группы предполагает детальную проработку розничных форматов и позиционирования для каждой из сетей. "М.Видео" сосредоточилась на тендсеттерах и тех, кто ищет инновационные решения в технике, "Эльдорадо" ориентирована на лучшее соотношение цены и качества. Результаты такого позиционирования мы видим уже по итогам 2018 г. – продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" выросли почти на 18% при среднерыночных темпах роста в 17%, а в цифровых категориях, таких как смартфоны, ноутбуки, аксессуары к ним, группа опережает рынок почти вдвое. Оба бренда успешно конкурируют не только в традиционной рознице, но и онлайн – продажи "М.Видео" в интернете выросли в полтора раза быстрее рынка, "Эльдорадо" демонстрирует уверенный рост после перехода на омниканальную модель», – отметил главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес.

Фернандес также сказал: «Группа в 2019 г. продолжит развитие ИТ-систем и внедрение инновационных решений на основе биометрии, блокчейн, аналитики данных, что позволит повысить эффективность бизнеса и предложить клиентам лучший сервис. Развитие интернет-продаж, абсолютная синхронизация всех сервисов в магазинах и онлайн, включая мобильные решения, как и рост продаж цифровых категорий, остаются приоритетом для обеих сетей. "М.Видео" продолжит открытие отдельно стоящих магазинов цифровой техники под брендом m_mobile и планирует до конца года полностью перевести работу продавцов на мобильные устройства вместо стационарных терминалов. "Эльдорадо" сосредоточится на развитии нового компактного формата магазинов площадью около 600 кв. м. и регулярных специальных промо-предложений с лучшими ценами на рынке».