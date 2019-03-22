Чистая прибыль «Мегафона» выросла на 2,7%

«Мегафон», российский оператор мобильной связи, объявил финансовые и операционные результаты за IV квартал и за 2018 г.

Основные финансовые и операционные показатели за 2018 г: консолидированная выручка выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом, составив 335 549 млн руб.; показатель рентабельности OIBDA составил 37,0% по сравнению с 37,9% в 2017 г.; чистая прибыль выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом до 21 068 млн руб.; CAPEX увеличился на 45,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 81 456 млн руб.

Основные финансовые и операционные показатели за IV квартал 2018 г.: консолидированная выручка выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88 412 млн руб.; показатель рентабельность OIBDA составил 31,2% по сравнению с 34,1% в IV квартале 2017 г.; чистая прибыль снизилась на 62,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 133 млн руб.; CAPEX увеличился на 72,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 38 260 млн руб.