Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18%

«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявила консолидированные финансовые результаты за 12 месяцев 2018 года. Консолидированная выручка увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 39 739 млн руб.

Показатель EBITDA увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом до 12 733 млн руб. Рентабельность EBITDA составила 32%. Чистая прибыль составила 2 110 млн руб.

CAPEX увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7 693 млн руб. Чистый долг на 31 декабря 2018 года составил 39 976 млн руб.

Выручка B2B увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим периодом и составила 13 413 млн руб. Выручка B2C выросла на 16% до 26 326 млн руб.

Число активных абонентов B2C увеличилось на 10,4% за 2018 год. На конец 2018 года абонентская база В2С составила 7 002 тыс. абонентов.

В феврале 2018 г. «ЭР-Телеком Холдинг» объявил о завершении сделки по приобретению компании «Телемир», а также «Мичуринск-Связь-ТВ». Новые активы позволили укрепить позиции холдинга на территории Липецка и Липецкой области, а также Мичуринска и Тамбовской области.

В феврале-марте 2018 г. «ЭР-Телеком Холдинг» завершил сделку по приобретению группы компаний «Брянские кабельные сети». Приобретение позволило компании занять значимое место на рынке широкополосного доступа в интернет в Брянске и Брянской области.

В марте-мае 2018 г. «ЭР-Телеком Холдинг» завершил сделку по приобретению 100% группы компаний «Стрела Телеком». Интеграция позволила холдингу усилить позиции на рынке широкополосного доступа в интернет и платного ТВ в B2C-сегменте на территории Иркутской, Томской и Ульяновской областей, а также Республики Бурятия.

С целью реализации стратегии «ЭР-Телеком Холдинг», обеспечения лучшего клиентского опыта и фокуса на развитии новых цифровых продуктов, были произведены изменения в организационной структуре компании. Создано операционное подразделение, отвечающее за продажи, подключение и сервис, а также координацию деятельности филиалов холдинга. Сформировано подразделение управления маркетингом и продуктом в сегменте В2С.

За 12 месяцев 2018 года «ЭР-Телеком Холдинг» был реорганизован путем присоединения к нему «ВЕСТ КОЛЛ СПб» (г. Санкт-Петербург), «Кредолинк» (г. Санкт-Петербург), «Инфоцентр» (г. Сосновый Бор, Ленинградская область), «Энлинк Телекоммуникации» (г. Рязань), «ИнТел» (г. Рязань), «Сатурн-Интернет» (г. Пермь), «Теле-Инвест» (г. Пермь), «Перм.ру» (г. Березники, Пермский край), АО «АКАДО-Екатеринбург» (г. Екатеринбург), «ТКС «Нева» (г. Санкт-Петербург), «Коламбия Телеком» (г. Волгоград), «Компания Телемир» (г. Липецк), «Мичуринск-Связь-ТВ» (г. Мичуринск), «АВИКОМ» (г.Иркутск), «Городские интернет сети» (г. Томск), «ТОМТЕЛ» (г. Томск ), «Томтелеком» (г. Томск ), «ТелеНэт» (г. Усолье-Сибирское), «Радио-Ресурс» (г. Рязань), «Брянские Кабельные Сети» (г. Брянск), «Стом и К» (г. Брянск), «Брянск Связь Телеком» (г. Брянск), «Брянск Связь-ТВ» (г. Брянск), «Камсан-Сервис» (г. Красноярск).

В результате реорганизаций «ЭР-Телеком Холдинг» стал правопреемником всех прав и обязательств присоединенных компаний.

В июле 2018 г. «ЭР-Телеком Холдинг» также завершил реорганизацию в форме присоединения к своему дочернему обществу «Новотелекома» выделенного из «ЭР-Телеком» Новосибирского филиала.

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s («S&P») подтвердило корпоративный рейтинг «ЭР-Телеком Холдинг» на уровне «B» в национальной и иностранной валютах с прогнозом «стабильный».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг «ЭР-Телеком Холдинг» на уровне ruBBB + с прогнозом «стабильный». Позитивное влияние на рейтинг оказало повышение эффективности деятельности компании и увеличение рентабельности EBITDA.

«Дом.ru» запустил 24 новых телеканала. Общее количество каналов в цифровом ТВ «Дом.ru TV» увеличилось до 219, при это 85 из них вещают в HD — это максимум среди операторов ТВ России, по данным аналитического агентства Telecom Daily на 1 февраля 2019 года.

«Дом.ru» запустил мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX», которое можно смотреть с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке или через приложение для Smart TV для телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 01.01.2013 года, с мобильных устройств или с сайта http://movix.ru/.

«Дом.ru MOVIX» - это новый способ просмотра фильмов и передач. От привычного ТВ его отличает быстрый поиск контента, удобство просмотра на любом устройстве - от обычного телевизора до смартфона, единый интерфейс и большой каталог фильмов и передач от ведущих онлайн-кинотеатров России. Платформа ориентирована на аудиторию, которая предпочитает смотреть видео на любом устройстве и в удобное время.

«Дом.ru» запустил новую линейку высокоскоростных Wi-Fi роутеров. Теперь все устройства поддерживают скорость от 100 Мбит/c и работают в 2 диапазонах частот, что гарантирует качество сигнала и максимальную зону покрытия.

«Дом.ru» реализовал масштабный технический проект для повышения качества работы и бесперебойности собственной сети. Компания провела работы в 15 тысячах домов во всех городах присутствия. Адресная программа проекта и виды работ были определены на основании данных системы проактивного сервиса (СПАС), запущенной в начале 2018 года. СПАС позволяет в онлайн-режиме находить клиентов, которые испытывают трудности с предоставлением услуг из-за неисправности на узле сети, в подъезде или даже в квартире, и решать их ещё до того, как абонент самостоятельно обратится в компанию.

«Дом.ru» начал внедрять «Умные домофоны». Устройства снабжены камерой видеонаблюдения и обеспечивают ряд дополнительных возможностей. Так, подключив мобильное приложение «Умный Дом.ru», жители имеют возможность: принимать звонки с домофона на смартфон, удаленно открывать дверь в свой подъезд или во двор, видеть изображение с камеры домофона в режиме реального времени. Проект уже запущен в 25 городах.

Объем интернет-трафика в сети «Дом.ru» за год вырос на 21% по сравнению с 2017 годом и достиг более 2,9 млн Тбайт, что сопоставимо с просмотром 725 млн фильмов в Full HD-качестве. Каждую секунду через сеть компании проходит 2,6 Тбит трафика (в 2017 году – 2,2 Тбит). Рост происходит из-за увеличения числа клиентов «Дом.ru», количества устройств с доступом в интернет (планшеты, смартфоны, Smart TV), потребления «тяжелого» контента в форматах FHD/4K, увеличения скорости на тарифах и развития онлайн-сервисов, киберспортивных дисциплин.

В 2018 году «Дом.ru» увеличил монтированную емкость своей сети на 465 тысяч квартир. Дополнительная техническая возможность подключить скоростной интернет, цифровое ТВ и домашний телефон появилась у жителей 33 городов. Самые масштабные проекты реализованы в Санкт-Петербурге (66 000 квартир), Воронеже (44 000), Саратове (23 000), Екатеринбурге и Чебоксарах (по 22 000 квартир). Также компания начала вести строительство сети и в частном секторе, используя технологию GPON. Благодаря чему абоненты в Брянске, Иркутске, Рязани, Ростове-на-Дону и Саратове получили комплекс услуг: высокоскоростной интернет, цифровое ТВ, стационарный телефон, а также возможность организации Wi-Fi-сети и IP-видеонаблюдения в доме.

В 2018 году в рамках акции «12 поводов для подарков» клиенты оператора активировали более 600 тысяч спецпредложений, а количество участников акции выросло на 6%. Каждый месяц клиенты «Дом.ru» могут смотреть тематические пакеты ТВ-каналов, подписки в видеотеке, увеличивать скорость интернета, пользоваться сервисами и специальными предложениями без дополнительной платы.

«Дом.ru Бизнес» запустил продажи через amoCRM. Интеграция CRM с ОАТС позволяет получить клиенту комплексный продукт уровня Unified Communications.

«Дом.ru Бизнес» обеспечил появление IP-телевидения «Бизнес TV». Запуск IPTV стал очередным этапом расширения линейки услуг оператора.

«Дом.ru Бизнес» представил услугу «Видеоконтроль» – новое облачное решение видеонаблюдения с функциями аналитики (изображений, звука, движения, саботажа, огня и дыма, оставленных предметов, счетчик посетителей, тепловая карта, контроль активности персонала). В основе российский программно-аппаратный комплекс.

«Дом.ru» признан компанией Ookla самым скоростным провайдером домашнего интернета в России, среди поставщиков услуг по фиксированным сетям Интернета, имеющих не менее 3% пользователей от общего кол-ва в РФ. Премия основана на данных миллионов тестов российских пользователей интернета, проведенных в 2018 году с помощью Speedtest.

В рамках III Ежегодного Инвестиционного Форума в Санкт-Петербурге «ЭР-Телеком Холдинг» стал обладателем почетного знака «Инвестор года». Награда присуждена компании за развёртывание инфраструктуры IoT-сети по технологии LoRaWAN на территории северной столицы.

В феврале 2018 года «ЭР-Телеком» и поставщик комплексных сетевых решений с низким энергопотреблением – компания Actility – на площадке Mobile World Congress (MWC-2018) в Барселоне подписали соглашение по развертыванию сети федерального масштаба LoRaWAN в России.

«ЭР-Телеком» развивает услуги на базе промышленного интернета вещей (IoT). Компания во втором полугодии 2018 года развернула в 52 российских городах сети IoT с применением технологии LoRaWAN для предоставления IoT-решений крупным заказчикам и государственным органам. Сегодня пилотные проекты компании запущены и активно развиваются в нефтедобывающей, энергетической отраслях, в составе проектов создания «Умных городов», начинается массовое внедрение решений на базе сети IoT.

«ЭР-Телеком Холдинг» и администрация Санкт-Петербурга заключили соглашение о внедрении цифровых технологий в сферу коммунального хозяйства с объемом инвестиций в 1 млрд рублей. Контракт предполагает установку более 8 000 видеодомофонов в Колпинском, Московском, Петроградском, Адмиралтейском, Калининском, Выборгском, Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Планируется, что всего к 2020 году будет функционировать 8 532 многофункциональных видеодомофонов, по 1 875 адресам Санкт-Петербурга. Там же будет реализован ряд сервисов для сотрудников органов власти и жителей, в том числе Wi-Fi-доступ в интернет.

«ЭР-Телеком», Правительство Пермского края и Администрация города Перми подписали соглашение о взаимодействии в сфере реализации пилотного проекта «Умный город». Стороны договорились реализовать ряд инициатив, направленных на развитие региональной цифровой инфраструктуры. В настоящее время в Перми «ЭР-Телекомом» уже запущена сеть промышленного интернета вещей. Также компания ведет работу над проектами «Умный свет» и «Умный квартал».

«ЭР-Телеком Холдинг» и Правительство Пензенской области подписали соглашение о реализации проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды на территории Пензенской области. «ЭР-Телеком» в сотрудничестве с Правительством Пензенской области реализует ряд инициатив, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики региона, а также участвует в реализации социальных и образовательных проектов Пензенской области.

«ЭР-Телеком» и Правительство Рязанской области подписали соглашение о реализации проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики на территории Рязанской области. В 2018 году на всей территории Рязани холдингом была развернута сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для развития новых решений в сфере услуг связи, мониторинга, телематики, телемеханики, диспетчеризации, учета электроэнергии.

«ЭР-Телеком Холдинг» и Правительство Новосибирска подписали соглашение о реализации проектов, направленных на повышение уровня цифровизации населенных пунктов Новосибирской области. «ЭР-Телеком Холдинг» в сотрудничестве с Правительством области намерен развивать проект «Умный регион». Инициатива по реиндустриализации экономики Новосибирской области предполагает создание зоны пилотного внедрения интеллектуальных цифровых технологий и цифровых сервисов на базе новосибирского Академгородка.

«ЭР-Телеком Холдинг» и Правительство Нижегородской области подписали соглашение о реализации на территории Нижегородской области проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды. Особая роль при этом отводится внедрению инновационных сервисов для населения, организаций сферы бизнеса, отраслей здравоохранения, образования, транспорта и общественной безопасности. В августе 2018 года оператором была развернута сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для предоставления услуг интернета вещей на территории Нижнего Новгорода.

«ЭР-Телеком Холдинг» и SAP CIS подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области развития промышленного интернета вещей для внедрения технологических проектов на базе российских предприятий и государственных организаций.

«ЭР-Телеком Холдинг» и «ИБМ Восточная Европа/Азия» (IBM) подписали соглашение о взаимодействии при реализации ИКТ проектов цифровой трансформации для корпоративных клиентов на территории Российской Федерации.

Санкт-Петербургский Университет ИТМО, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и «ЭР-Телеком» подписали трёхстороннее соглашение о стратегическом партнёрстве. Учащиеся данных ВУЗов получили возможность проходить стажировку и производственную практику на всех предприятиях холдинга.

«ЭР-Телеком» сотрудничает с региональными учебными заведениями: реализует мероприятия, ориентированные на развитие молодых специалистов и их интеграцию в реальные проекты компании.

Компанией организовано сотрудничество с более, чем 160 учебными заведениями. В 2018 году компания пригласила на практику более 350 человек, каждый 10-й человек был трудоустроен после прохождения практики.

В 2018 году «ЭР-Телекомом» было организовано более 200 мероприятий для студентов (ярмарки вакансий, мастер-классы, презентации, игры, Дни открытых дверей и экскурсии в филиалы, компания также принимала участие в мероприятиях учебных заведений).

«ЭР-Телеком Холдинг» и «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» подписали соглашение о запуске на базе «Пермэнерго» и «Челябэнерго» опытной зоны тестирования решений в области промышленного интернета вещей. Соглашение предусматривает тестирование инновационных телекоммуникационных технологий на базе LoRaWAN и интеграцию компонентов автоматизированных систем сбора и контроля технологической информации (систем сбора данных приборов учета электроэнергии, телеметрической информации и т.п.).

«ЭР-Телеком Холдинг» участвует в создании крупнейшего технопарка «Морион Диджитал». Здесь будут не только площади для разработчиков инновационных проектов и условия для инновационной активности, но и площади для размещения инновационных производств. Технопарк будет специализироваться на нескольких направлениях - интернет вещей, цифровизация промышленности (в том числе нефте- и газодобывающей), акцент на развитие проектов «умный город» и «умный дом», облачные сервисы, искусственный интеллект, информационная безопасность. Создание технопарка увеличит количество рабочих мест на территории «Мориона» с 5,5 до 8 тысяч.

В 2019 году ожидается прирост выручки на уровне 14% и темп роста EBITDA на уровне 23%.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинга», отметил: «Я удовлетворен результатами работы компании в 2018 году. Мы на год раньше выполнили свою пятилетнюю стратегию по удвоению масштабов бизнеса. EBITDA в 2018 году росла опережающими темпами по отношению к выручке».