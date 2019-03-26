АЛРОСА выбрала пять стартапов для сотрудничества
Алмазодобывающая компания АЛРОСА подвела итоги отбора технологических стартапов, организованного на базе корпоративного акселератора РВК GenerationS. Пять команд, прошедшие конкурсный отбор, смогут проработать варианты внедрения своего продукта внутри корпорации и привлечь финансирование.
Для дальнейшего сотрудничества выбраны команды проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Астрахани: «Гидрохром» — инновационная технология обогащения горной породы кимберлита; Центр по сапропелю — разработка россыпных месторождений алмазов с помощью скважинной гидродобычи; рентген «Уникум» — рентгеновская система обнаружения алмазов; Titan Power Solutions — суперконденсаторные системы гарантированного запуска двигателей; Warden Machinery — технология машинного зрения для анализа минералов; «Тепроком» — энергоэффективные композиционные материалы с нанопокрытием;
Еще семи стартапам рекомендовано участие в рамках тендерных процедур.
«В этом году конкурс прошел очень плодотворно — увеличилось количество интересных для компании предложений, в финал вышли проекты с высоким потенциалом внедрения в производство или на стадии завершенной НИОКР и выше. В целом, вырос процент проектов, прошедших отбор. Более того, по некоторым проектам, которые не вышли в финал, сейчас идет дополнительная работа – вполне возможно, они еще получат свою реализацию в периметре нашей компании», — отметил директор центра стратегических проектов и аналитики АЛРОСА Дмитрий Амелькин.
«Отбор проектов был сложным, эксперты изучили более 250 заявок от команд, предложивших конкурентоспособные продукты, готовые к внедрению в производственные линии АЛРОСА. Проекты, которые не прошли отбор, тем не менее остаются в поле зрения GenerationS и АЛРОСА и будут рассмотрены в случае доработки своих решений и вывода проектов на следующую стадию развития», — отметила директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова.
Отбор технологических стартапов в сфере алмазодобывающей промышленности для компании АЛРОСА для запущен в сентябре 2018 г. Всего за время реализации проекта заявки на участие подали свыше 250 команд из 53 городов России, Казахстана и Латвии.