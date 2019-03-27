Новикомбанк выделит холдингу Ростеха 500 млн рублей на гражданские средства криптозащиты

Новикомбанк предоставил очередную кредитную линию ведущему отечественному производителю средств информационной безопасности концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию Ростех) с лимитом задолженности 500 млн рублей. Средства пойдут на поставку шифровальных (криптографических) средств защиты, используемых в гражданском секторе.

Проект по поставке шифровальных средств защиты концерн «Автоматика» реализует в рамках расширения продуктового портфеля гражданского направления. По итогам 2018 года выручка концерна от реализации гражданской продукции составила 24 млрд рублей. Высоких результатов удалось достичь в том числе благодаря работе концерна в направлении инфраструктурных проектов, таких как АПК «Безопасный город», поставке фискальных накопителей, металлодетекторов, комплексов обработки избирательных бюллетеней, маркировочного оборудования и поставке систем хранения данных телекоммуникационным компаниям.

«Поддержка ключевых предприятий отечественных наукоемких отраслей – одно из основных направлений деятельности Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности. Отдельное внимание мы уделяем финансированию проектов по диверсификации производства, которые сейчас активно реализует и Концерн «Автоматика», и весь радиоэлектронный кластер Ростеха. Значительно нарастив кредитование и гарантийный портфель Концерна в 2018 году, банк способствует достижению его высоких финансовых показателей и производству высокотехнологичной конкурентоспособной продукции», - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Сотрудничество Новикомбанка и Концерна «Автоматика» началось в 2014 году. Помимо кредитования и предоставления банковских гарантий, Новикомбанк оказывает Концерну такие услуги, как расчетно-кассовое обслуживание, размещение свободных средств и реализация зарплатных проектов. Общий объем кредитования концерна со стороны Новикомбанка на текущий момент превышает 4 млрд рублей, банковские гарантии предоставлены на сумму 4,1 млрд рублей.

«Своевременное финансирование от нашего партнера Новикомбанка помогает «Автоматике» эффективно реализовывать проекты по диверсификации производства, освоению новых быстрорастущих рынков за счет продукции гражданского назначения. Участие в масштабных государственных программах также требует качественного банковского сопровождения. Уверен, что плодотворное сотрудничество между банком и Концерном будет и впредь успешно развиваться», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.