В Clover Group назначен новый генеральный директор

Решением совета директоров Clover Group Денис Касимов стал Председателем совета директоров компании. На должность генерального директора назначен Денис Лисин.

В группе компаний Clover Group и «2050» Денис Касимов займется стратегическими целями развития компании и выводом технологий на мировой рынок, продвижением трендов в области прогнозной аналитики и AI-решений. Операционным управлением и развитием решений на российском и зарубежном рынках займется Денис Лисин.

«Clover Group удалось добиться значительных успехов в развитии рынка интеллектуальных решений для ремонтов, трансформации сервисного обслуживания и управления производственными активами. В начале работы это был новый рынок, где важно было сформировать понимание важности анализа больших данных для принятия управленческих решений. Сейчас рынок готов к технологиям, которые предлагает компания. Перед нами стоят серьезные стратегические задачи по выходу на зарубежный рынок и укрепления позиций на российском» — сказал Денис Лисин, генеральный директор Clover Group.

Денис Лисин работает в компании с мая 2016 года — начала основания, был со-основателем и занимал должность исполнительного директора. За это время компания стала технологическим лидером в вопросе бизнес-решений по прогнозному анализу данных для промышленности. Компания сотрудничает с крупнейшими производственными предприятиями России, СНГ и Европы.