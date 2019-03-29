Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС вступило в силу

Соглашения по маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ратифицированное всеми государствами-членами союза, сегодня вступило в законную силу. Об этом CNews сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Соглашение нацелено на снижение объемов теневой экономики, защиту потребителей и увеличение поступлений налогов в бюджеты благодаря контролю за оборотом товаров.

ЦРПТ создает единую систему в России и участвует в разработке наднациональной цифровой платформы ЕЭК. Соглашение и платформа открывают широкие возможности по созданию в союзе единого пространства и должны обеспечить условия для беспрепятственного движения товаров внутри ЕАЭС. Соглашение гармонизирует порядок обмена информацией между странами и применяемые средства маркировки, что позволит объединить создаваемые или уже запущенные в странах системы и даст возможность увидеть движение товара с момента ввода в оборот до момента продажи.

«Система маркировки и прослеживания — это полноценный современный цифровой инструмент повышения прозрачности рынков. Создание единой цифровой платформы, интегрирующей национальные компоненты каждой из стран, позволит существенно нарастить темпы запуска систем идентификации в странах ЕАЭС и позволит применять общую консолидированную политику. Оно устанавливает порядок внедрения маркировки для того, чтобы в странах союза использовались единые форматы цифровых кодов, одинаково считываемые всеми участниками оборота и обеспечивающие свободное движения товаров внутри ЕАЭС. Соглашение позволит странам двигаться в одном направлении для достижения целей проекта – снижения объемов теневой экономики, гарантии безопасности граждан, развития легального бизнеса и применения общей консолидированной политики обмена информацией внутри ЕАЭС», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Напомним, соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе было подписано 2 февраля 2018 г. в ходе заседания Межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате. В соответствии с правилами принятия документов такого рода, они вступают в силу после ратификации парламентами всех стран-участниц. Государственная дума РФ ратифицировала его 24 июля, 3 августа закон о ратификации соглашения был подписан Владимиром Путиным.