Сбербанк выходит на рынок сервисов для поиска работы и подбора сотрудников

Сбербанк объявил о планах по приобретению у текущих владельцев 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 г.

Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персонала (job classified) являются одним из стратегических элементов экосистемы Сбербанка и могут предложить качественно новые возможности в этой области, базирующиеся на самых современных технологиях, как физическим лицам, так и компаниям, отмечают в Сбербанке.

После приобретения портала планируется глубокая модернизация продуктовой и технологической платформы, выход в новые бизнес-сегменты, в том числе включающие индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и бренда Rabota.ru.

Курировать дальнейшее развитие платформы Rabota.ru будет Олег Голубцов, главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Конкуренция на рынке труда растет. Компании конкурируют за лучших работников, а работники ищут лучшего работодателя. Хорошая, стабильная и интересная работа, достойное вознаграждение становятся все большей ценностью практически для любого человека. Профессиональный, вовлеченный и добросовестный сотрудник — мечта и один из наиболее ценных активов для любой организации. При этом более частая смена места работы, чем было в прошлом, уже является реальностью нашего времени. И мы очень рады, что миссия Сбербанка "делать жизнь людей лучше, давая им ощущение уверенности и надежности, и помогать им реализовывать их устремления и мечты", как нельзя лучше подходит для этого нового для группы Сбербанк направления деятельности».

Rabota.ru — порталов для поиска работы и подбора персонала. Сервис Rabota.ru создан в 2002 г. В настоящее время на портале размещено порядка 200 тыс. вакансий и более 10 млн резюме. Ежемесячная аудитория портала — 4 млн человек.