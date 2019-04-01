В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ

Unify (бренд компании Atos в области программного обеспечения и коммуникационных услуг) объявила о смене директора по продажам Unify в России и СНГ.

Директором по продажам Unify в России и странах СНГ назначена Людмила Давыдова, которая до этого в течение 5 лет руководила партнерской организацией Unify в России и СНГ.

«Я верю, что вместе с Людмилой мы продолжим активно развивать продажи совместно с нашими партнерами и дистрибьюторами, а также укреплять лидирующие позиции Unify в области корпоративных коммуникаций. Мы планируем усилить позиции компании на локальном и региональном уровнях», — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор «Юнифай Коммьюникейшнс» и Atos в России, СНГ и странах Прибалтики.

Людмила Давыдова обладает глубокими знаниями бизнеса, рынка ИТ и телекоммуникаций, имеет большой опыт построения канала продаж и работы с партнерами. Свою деятельность на рынке информационных технологий Людмила начала в 1995 году в совместном предприятии AT&T и МГТС, продолжив свою карьеру в ряде крупных компаний, таких как TeleRoss (GoldenTelecom), Cisco Systems. Проработав около 12 лет в компании Cisco Systems Людмила отвечала за партнерские и сервисные продажи в регионе EMEA, а также участвовала в разработке и внедрении новой сервисной программы в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африке.

В 2012 году Людмила Давыдова была приглашена в Siemens Enterprise Communications для создания новой сервисной партнерской программы. Далее, в 2013 году после ребрендинга Siemens Enterprise Communications в компанию Unify, Людмила возглавила партнерский отдел, управляла переходом компании на новую модель продаж: с прямой на канальную, занималась заключением прямых дистрибьюторских договоров.

Йос Ванхоммериг (Jos Vanhommerig), Глава департамента унифицированных коммуникаций и совместной работы в странах Бенилюкс и Нордикс, поздравил Людмилу Давыдову с новой должностью: «Людмила прошла с компанией очень важные шаги, став частью успеха Unify. Она отличный командный игрок с большим опытом, который она успешно применяет в ежедневной работе».