Фрэнк Торрес назначен вице-президентом российского подразделения Nissan

«Nissan Европа» объявила сразу о двух изменениях в составе высшего руководства компании. Фрэнк Торрес (Frank Torres), занимавший должность дивизионного вице-президента по OPD и корпоративному планированию, назначается вице-президентом подразделения «Nissan Россия». Он сменит на этом посту Джима Райта, который покидает компанию после 25 лет работы в ней.

Торрес будет отвечать за основные бизнес-результаты компании в России и странах СНГ, где представлен Nissan. Его офис будет находиться в Москве, а его непосредственным начальником остается Джанлука де Фиччи (Gianluca de Ficchy), глава Nissan в Европе.

Джим Райт за время своей работы в компании Nissan занимал различные руководящие посты. До недавнего времени он возглавлял компанию на британском и российском рынках. Под его руководством был достигнут рекордный рост продаж на рынке Великобритании, а также получено несколько наград за рекламные кампании Qashqai.

«От лица всего менеджмента Nissan Europe я бы хотел поблагодарить Джима за работу в Nissan Europe в течение столь длительного срока. Также я хочу поздравить Фрэнка с новой должностью и желаю ему всяческих успехов на его новом посту», – сказал Джанлука де Фиччи, глава Nissan в Европе.

С 1 апреля 2019 г. Фрэнк будет отвечать за стратегию и бизнес-результаты Nissan в России. Его офис будет находиться в Москве. Он также продолжит свое членство в европейском комитете Executive Committee of Nissan. Его непосредственным начальником является Джанлука де Фиччи, глава Nissan в Европе.

На новом посту Фрэнк будет отвечать за общую эффективность ведения бизнеса компании в России, за достижение поставленных целей и преодоление возникающих трудностей на рынке нашей страны, а также в Белоруссии и Казахстане.

Фрэнк Торрес сказал: «Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к своим обязанностям в регионе, который обладает одним из самых больших потенциалов в мире. Опыт, накопленный мною за годы работы в Испании и Европе, позволяет мне иметь нетривиальное, стратегическое видение компании, которое я буду применять на своем новом посту, чтобы Nissan мог занять то видное место на российском рынке, которого он заслуживает».