Пятый Международный фестиваль документального кино ДОКер пройдет в пяти городах России

С 3 по 8 апреля 2019 года в Москве и еще четырёх городах России пройдет Международный фестиваль документального кино ДОКер, демонстрирующий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы документального кинематографа, отобранные с разных уголков света. 2019 год юбилейный для ДОКера — ему исполняется 5 лет. Символично, что впервые фестиваль пройдет одновременно в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле. Основная площадка — московский Киноцентр «Октябрь», где соберутся гости со всего мира — авторы фильмов-участников, члены международного жюри и эксперты индустрии. ЛАНИТ выступил официальным партнёром фестиваля.

Зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами со всего мира более 50 новых фильмов, которые будут показаны в нашей стране впервые — это международные и российские премьеры. На Открытии фестиваля состоится знаковая мировая премьера: грандиозная немецкая лента «Россия с неба» станет для многих отечественных зрителей настоящим откровением — в течение 9 месяцев лучшие в мире аэро-кинооператоры снимали Россию с самых неожиданных ракурсов и географических точек. По размаху фильм можно сравнить с эпохальным «Домом» Люка Бессона и Яна Артюса-Бертрана. Уникальность и неповторимую интонацию «России с неба» придаст голос актера Виктора Сухорукова.

В программе фестиваля можно будет увидеть фильмы самых разных направлений: от поэтического киноповествования до социальных блокбастеров, кинохроники и мокьюментари до арт-хауса и научно-популярного кино, от классики до экспериментальных нестандартных форм, от интимнных фильмов-портретов до монументальных картин-путешествий. Это призеры и участники таких престижнейших киносмотров, как Каннский, Берлинский и Венецианский кинофестивали, «Санденс», Локарно, IDFA (который также называют «документальными Каннами») и других.

Кадр из фильма «Россия с неба»

«Неигровое кино стало по-настоящему заметным. Подчас оно не уступает игровому ни по зрелищности, ни по силе языка. С ним начали по-настоящему считаться. Уже никого не удивляет, что документалистика и игровое кино соревнуется в одних и тех же конкурсах престижных кинофестивалей. Зрители подсаживаются на док, потому что он обнажает чувства и мысли, иногда обескураживает, говорит о чем-то главном в нашем бытие, о чем отваживаются говорить немногие. Для нашего фестиваля это в каком-то смысле вызов. Мы понимаем, что находимся в эпицентре развития этого мощнейшего направления кино и поэтому должны еще больше этому соответствовать», — говорит директор и продюсер фестиваля ДОКер Ирина Шаталова.

Фестиваль состоит из двух основных конкурсных программ — полный и короткий метр, а также специальных секций: «Let IT Dok!» — единственная на всём мировом фестивальном пространстве конкурсная программа фильмов об IT-технологиях, «DOKer Kids» — кинопрограмма для детей и семейного просмотра, «ДОК Терапия» (нововведение фестиваля), все показы которой пройдут с последующим обсуждением с психологами и психотерапевтами. И, как обычно, в рамках фестиваля пройдет Индустриальная программа, включающая в себя мастер-классы и дискуссионные панели.

В программу Let IT Dok!, которую в 2016 году оргкомитет фестиваля организовал совместно с ЛАНИТ, вошли лучшие документальные фильмы об информационных технологиях и их влиянии на современное общество. Философские и смешные, познавательные и развлекательные, они позволяют даже людям, далеким от сферы ИТ заглянуть в завораживающий цифровой мир.

В ходе программы зрителям будет представлен первый в своем роде документальный фильм, посвященный блокчейну, созданный на деньги блокчейна, распространяемый и ориентированный на блокчейн «Машина доверия: страсти по блокчейну». Его автор – Алекс Уинтер, голливудский актер, режиссёр и рэпер.

Лента Дитера Фарера «Четвертая власть» скрупулезно документирует перемены, произошедшие в медиасфере с появлением интернета и новых цифровых способов информирования. Журналистам приходится побороться, чтобы найти свое место под солнцем в мире, в котором новости доступны когда угодно и где угодно.

«Русские окна» Оливии Эбертц – это невероятно ироничное и философское размышление о киберсталкинге и приватности в сети. Влекомая любопытством девушка бродит по сети в поисках информации о преподавательнице онлайн-курсов и строит догадки о ее частной жизни.

Авторы фильма «Операция Джейн Уолк» Леонард Мюллнер и Робин Кленгель переосмысляют милитаристские реалии видеоигры и превращают кровавую резню постапокалиптического мира в пешую экскурсию по Манхэттену.

Редкий представитель жанра комедийной документалистики – лента «Название игры» Пола Дж. Фогеля – история создания духовного преемника одной из самых популярных игр 80-х годов «Robotron».

Джерри Ротвелл и Рану Гош приглашают зрителей посетить далекие индийские деревеньки и понаблюдать за экспериментальным проектом ученого-просветителя Сугаты Митры. Фильм «Школа в облаке» рассказывает, как изменилась жизнь индийских ребятишек с появлением в школе компьютеров и интернета.

Не менее заманчиво кинопутешествие в мир киборгов, секс-роботов и андроидов финского режиссёра Иирис Харма под названием «Кто тебя сделал?» — это вызов традиционным ценностям и этике, призыв пересмотреть наши взгляды на будущее. Непередаваемое ощущение смешанных чувств тревоги и восторга от того, что искусственный интеллект уже достиг нашего уровня бытия.

Фильм «Кто тебя сделал?» — это вызов традиционным ценностям и этике

Китайскую онлайн-драму «Народная республика желания» режиссера Хао Ву критики уже называют документальным «Чёрным зеркалом». Фильм рассказывает истории двух онлайн-звезд, которые родились и выросли в полной изоляции в китайской глуши, но добились славы и удачи в своей стране. Зритель отправится в путешествие через их реальную жизнь и онлайн-эфиры, которые стали виртуальными местами сбора для сотен миллионов поклонников. В какой-то момент герои фильма обнаруживают, что счастье в их виртуальном мире может быть таким же неуловимым, как и в реальном.

Единственный российский фильм в программе – «Летсплей» Владимира Головнева – повествует о жизни профессиональных киберспортсменов. Это уникальная возможность своими глазами увидеть, кто скрывается за никнеймами и аватарами, и понять, что же, помимо игры, важно для этих ребят.

Фильмы будут соревноваться в следующих номинациях: Лучший фильм (Гран При), Лучшая режиссура, Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший звук, Лучший короткометражный фильм, Приз зрителей, Лучший фильм в категории «Let IT Dok!». Оценивать работы будет международное профессиональное жюри и зрители, которые смогут проголосовать за любимые фильмы в специальном мобильном приложении. В жюри ИТ-конкурса вошли вице-президент по социальным проектам ЛАНИТ Елена Генс, руководитель отдела «Телекоммуникации» в объединенной редакции РБК Анна Балашова, главный редактор Rusbase Светлана Зыкова, главный редактор аналитического центра TAdviser Александр Левашов, бизнес-ангел, эксперт по продвижению высокотехнологичных стартапов Лилиана Партенава.

За 5 лет своего существования Международный кинофестиваль ДОКер посетило более 40 тыс. зрителей. Было показано свыше 250 лучших документальных картин последних из разных концов света. Фестиваль посетило более 100 гостей со всего мира: это режиссеры конкурсных фильмов, члены жюри, эксперты.

«ДОКер» — полностью независимый фестиваль, не получающий государственной финансовой помощи. В этом году некоторые показы фестиваля проходят при поддержке Итальянского, Французского, Польского культурных центров, Гёте-Института в Москве, Посольства США, программы «КАРО. Арт». Основные финансовые расходы на проведение Фестиваля берут на себя сами организаторы.

По вопросам интервью, информационного партнерства и аккредитации на фестиваль: Индина Мария indina.maria@gmail.com