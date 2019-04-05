Прогноз: В 2019 году средняя цена за минуту в московском каршеринге повысится до 10 рублей

По оценкам экспертов, в 2019 г. средняя цена за минуту аренды в московском каршеринге повысится до 10 руб. в минуту.

«В 2018 г. средняя стоимость по столице составляла 7-8 руб. за минуту активной аренды. Сейчас показатель находится на уровне 8-9 руб. В течение года минута активной аренды подорожает еще на один рубль и закрепится на отметке 10 руб. в минуту», – сказала эксперт НТИ «Автонет» Анна Смирнова.

Рост цен на каршеринг – вполне закономерное явление. Важно понимать, что 7 руб., с которых все начиналось – это первоначально заниженная цена. Ну а акционные тарифы со стоимостью от 3 до 6 руб. за минуту – это демпинг чистой воды.

Сегодня ни один каршеринг в России не является прибыльным. Для молодого рынка это нормально: компании используют проверенную бизнес-модель. Первые несколько лет каршеринги работают себе в убыток, чтобы привлечь пользователей. На этом этапе главное – наращивание автопарка и завоевание лидирующих позиций среди конкурентов.

В Москве первый этап уже пройден. Каршеринг занял твердые позиции на рынке транспортных услуг и нашел своего клиента, так что пора подумать о рентабельности бизнеса. А для этого обязательно нужно поднять цены. При этом важно не переборщить, чтобы каршеринг оставался более выгодным, чем такси. Так что показатель 10 руб. за минуту – это вполне адекватная цена для аренды автомобилей класса «Стандарт».

Кстати, даже с тарифом 10 руб. в минуту российский каршеринг останется одним из самых дешевых в мире. В Нью-Йорке, например, минута аренды стоит 41 цент. При этом 10 руб. по текущему курсу – это всего 15 центов.

Бояться повышения цен не стоит – в конечном итоге пользователи только выиграют. Среди прочего выход на самоокупаемость позволит компаниям лучше следить за техническим состоянием автомобилей и повышать качество клиентского обслуживания.