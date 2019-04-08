«М.Видео-Эльдорадо»: рынок компьютерных игр в России вырос на 5%

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития розничного рынка консольных и компьютерных игр по итогам 2018 г. Всего россияне приобрели около 2,2 млн копий на сумму около 4,5 млрд руб., что соответственно на 5% выше в штуках и 13% в деньгах, чем годом ранее. Категория продолжает рост благодаря играм для консолей. Около 70% рынка занимают игры для Playstation 4, но наряду с этим наиболее высокую динамку продемонстрировал контент для Nintendo Switch. Продажи игр для ПК снизились двое.

Российский рынок видеоигр в 2018 г. достиг 2,2 млн копий на физических носителях на сумму более 4,5 млрд руб., что превысило показатели предыдущего года на 5% в штуках и 13% в деньгах. Драйвером выступили игры для приставок PS4, Xbox One и Nintendo Switch, доля которых достигла 80% в штуках и 90% в деньгах. Спрос именно на консольные игры увеличился на 13% в штучном выражении и 16% в денежном до 2,1 млн штук и 4,4 млрд руб. В условиях роста консольного рынка, доля игр для ПК снизилась до 5%. Совокупная доля «М.Видео» и «Эльдорадо» в розничных продажах видеоигр превысила 50% как в денежном, так и в штучном выражении.

Около 70% рынка игр для консолей в штуках и 75% в деньгах занимают игры для Playstation 4, спрос на которые увеличился на 30%. Средняя стоимость игр для PS4 снизилась на 9% до 2,9 тыс. руб. в сравнении с предыдущим годом. При этом на 40% снизились продажи для софта для Playstation 3.

«Платформа PS4 продолжает укреплять позиции, что связано не только с выходом ряда громких эксклюзивов, игр с поддержкой VR и 4К, но также наличием большого количества доступных аксессуаров, выводящих игровой процесс на новый уровень. К примеру, рост VR-очков для PS год к году составил 65%, геймпадов Dualshock – 45%. Из других драйверов рынка важно отметить значительный рост Nintendo Switch, помимо ряда уникальных игр пользователей привлекает и универсальный форм-фактор консоли. Все большую роль приобретают цифровые коды и онлайн-сервисы, показавшие рост 40% в штуках и 37% в деньгах», – отметил глава департамента «Развлечения и фото/видео» группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Популярность платформы последнего поколения от Sony объясняется большим количеством качественных тайтлов и выходом таких эксклюзивов, как «God of War», «Detroit: Стать человеком», «Человек-паук» и других. По итогам года сразу три релиза вошли в число пяти наиболее продаваемых. Лидером стала FIFA 18 от Electronic Arts, а пятую строчку заняла последняя версия этого же футбольного симулятора – FIFA 19, опередившая другой наиболее ожидаемый релиз Red Dead Redemption 2.

Продажи игр для приставки Nintendo Switch показали темпы роста выше рынка и увеличились в 2,5 раза в штуках и в 2,2 раза в деньгах. Чуть более чем за год после выхода на российский рынок доля игр для консоли достигла 7% в денежном эквиваленте. Nintendo switch удобно использовать как дома, так и в дороге. Среди других преимуществ – серия собственных игр, эксклюзивные дополнения Nintendo Labo, а также интерактивные фигурки и карты amiibo. Более 40% копий игр для Switch россияне приобрели в «М.Видео» или «Эльдорадо».

Игры для семейства Xbox One продолжают демонстрировать позитивную двухзначную динамику. За год россияне приобрели больше на 16% в штуках и на 23% в деньгах игр для консоли от Microsoft последнего поколения игр. Спрос на софт для Xbox 360 снизился на 45%.

В условиях роста популярности многопользовательских онлайн-игр для ПК и распространения сервисов электронной дистрибуции контента в России продолжают падать продажи коробочных игр для ПК. По итогам 2018 г. спрос снизился в штуках вдвое и более чем в 2,5 раза в деньгах. Средняя стоимость игр на физических носителях оказалась ниже на 30%, достигнув 670 руб. Несмотря на падение продаж самих игр, спрос на цифровой контент для ПК вырос в 2,3 раза.

По итогам 2018 г. объем рынка всех консолей составил около 640 тыс. штук и более 12,5 млрд руб., что превысило показатели предыдущего года на 26% в штуках и 30% в деньгах. Традиционно пик продаж пришелся на IV квартал, а спрос на консоли в декабре превысил примерно в 2,5 раза средний показатель других месяцев. Около 60% продаж пришлось на Playstation 4, на втором месте осталась приставка Xbox One, а третьей по популярности стала игровая система Nintendo Switch c почти двукратным ростом продаж. На российском рынке заметно вырос интерес к переизданным ретро-консолям с предустановленными играми – Sega Mega Drive и Nintendo NES Classic Mini. В начале декабря прошлого года свою переизданную консоль Playstation Classic представила компания Sony. Доля данных устройств в штуках находится на уровне 3-4%.