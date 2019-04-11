Accenture прокачает студентов в IT Skills Factory

В Технологическом центре Accenture разработали курс для студентов государственных вузов – IT Skills Factory. Ребята проектируют базы данных, создают ПО и приложения, анализируют потребности пользователей.

Разработчики программы – специалисты Тверского технологического центра Accenture Technology Russia. Занятия в рамках курса проходят в Тверском государственном университете (ТвГУ) и Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ). Программа рассчитана на студентов старших курсов и длится около 3 месяцев.

В компании отмечают, что один из плюсов программы в том, что преподавателями являются ведущие эксперты Accenture, которые в формате живого общения делятся с ребятами практическими знаниями, опытом работы на реальных ИТ-проектах. Студенты легко совмещают курсы с основными занятиями: IT Skills Factory проводится во внеучебные часы.

Разработанная программа разбита на два направления: разработка и аналитика.

«Разработка» — это практический курс по изучению языков программирования SQL, Java, JavaScript. Одна из студенческих разработок – приложение для мониторинга киноновинок, с его помощью пользователи могут просматривать описания, трейлеры, картинки, отзывы, а также составлять wish-листы, рейтинги и писать рецензии.

В рамках направлении «Аналитика» ребята осваивают методологии реализации ИТ-проектов, учатся выявлять и документировать требования к информационным системам. Например, решают кейс, как увеличить прибыль книжного магазина с помощью создания его онлайн аналога с функцией интеллектуального алгоритма рекомендаций для покупателей.

В планах Accenture создать более узконаправленные курсы. Например, 3-месячное обучение языку программирования Java.

«Обучение проходит в формате совместных обсуждений, брейнстормов, моментального применения знаний на практике с помощью опытного наставника. В первую очередь мы хотим показать студентам возможности для их реализации, погрузить ребят в современные и самые востребованные технологии, дать необходимый базис в рамках выбранного направления, и конечно, найти светлые головы и предложить им работу у нас», - сказал Дмитрий Горынин, директор Тверского технологического центра Accenture Technology Russia.

По его словам опыт запусков курсов IT Skills Factory в университетах показывает, что большая часть студентов остаются в Accenture работать в проектах. На предыдущих двух потоках IT Skills Factory уже обучились 59 студентов, сейчас по программе занимаются 27 человек.

«Численность тверского офиса Accenture достигла 450 человек. Мы хотим не только расти сами, но и вносить значительный вклад в создание эффективного тверского ИТ-сообщества, объединяющего всех, кто связан с информационными технологиями. А также помогать начинающим специалистам ориентироваться в мире ИТ и становиться прокаченными профессионалами», - отметил Дмитрий Горынин.

Тверской технологический центр Accenture Technology Russia является также партнером федеральной сети детских технопарков «Кванториум». Специалисты компании обучают школьников программированию, робототехнике, промышленному дизайну, аэромоделированию, проектированию виртуальной и дополненной реальности.