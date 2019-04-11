Банк «Точка» отменил плату за регистрацию бизнеса

Банк для предпринимателей «Точка» начал бесплатно осуществлять регистрацию ИП и ООО на бесплатной основе. Клиенту нужно только оставить заявку, все остальное сделают сотрудники банк, утверждают в «Точке».

Сразу после заявки с клиентом свяжутся менеджеры «Точки»: уточнят все детали бизнеса, помогут подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Клиенту не придется собирать кипу бумаг, вручную заполнять длинные формы. Клиент сразу получит доступ в личный кабинет, куда нужно будет загрузить документы, там же можно выпустить электронную подпись. В дальнейшем клиент сможет в личном кабинете следить за процессом регистрации. Как только бизнес будет зарегистрирован, клиенту откроют доступ к счету и интернет-банку. Все это займет не более семи рабочих дней.

Плюс этого сервиса — в «Точке» проследят, чтобы все документы были подготовлены правильно, и налоговая приняла их с первого раза. Это поможет клиентам не допустить ошибку и не собирать пакет документов еще раз. Если все же где-то закрадется ошибка, банк поможет отправить заявку еще раз.

«Бесплатная регистрация бизнеса уже стала гигиеническим минимумом для всех участников рынка, разница лишь в том, как именно предоставляется услуга. Часто банки дают клиентам обширную форму и ждут, когда те ее сами заполнят. Такой подход не помогает избежать ошибок при заполнении документов. Мы пошли от обратного: сами заполняем все документы, клиенту нужно лишь подписать их электронной подписью. Мы рассчитываем, что тренд на бесплатное предоставление базовых банковских услуг подтолкнет многих предпринимателей регистрировать бизнес и работать "вбелую"», — сказала Екатерина Симонова, лид-линк круга «Онлайн-регистрация» в банке для предпринимателей «Точка».

Напомним, услугу регистрации бизнеса «Точка» запустила весной 2016 г. За это время, по данным банка, было зарегистрировано больше 12 тыс. компаний.