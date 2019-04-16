«Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики

«Газпром нефть», Газпромбанк, Российская венчурная компания (РВК) и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures). Он сосредоточится на инвестициях в технологические компании, специализирующиеся на разработке новых материалов, технологий, продуктов и сервисов для нефтегазовой отрасли, нефтегазохимии и энергетики, в том числе – альтернативной.

«Новая индустрия» создается для стимулирования продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки инновационных компаний и стартапов, значимых для развития нефтегазодобывающей отрасли, топливно-энергетического комплекса и промышленности России. Приоритетами деятельности фонда станут развитие технологий разведки, добычи, переработки, транспортировки, дистрибуции, использования углеводородов, передачи и хранения энергии, внедрение инновационных решений при строительстве промышленной инфраструктуры, управлении крупными проектами и др. Инвестиционный фокус также будет включать технологии ресурсо- и энергосбережения, цифровые продукты, в том числе технологии индустрии 4.0.

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 4 млрд руб. В перспективе по согласованию партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности фонда – семь лет с возможным продлением по решению участников. Управлять фондом будет специально созданная управляющая компания инвестиционного товарищества с независимой рыночной командой профессионалов, обладающих опытом в венчурных инвестициях и технологической экспертизой.

«Сформированный по инициативе "Газпром нефти" венчурный фонд ориентирован на поддержку инновационных компаний. Мы ждем решений, способных изменить не только нефтегазовую, но и другие отрасли. В рамках проекта мы объединяем с нашими партнерами – Газпромбанком, РВК и "ВЭБ инновации" – ресурсы, технологическую, финансовую и управленческую экспертизу. Создаваемые при поддержке фонда продукты будут задействованы в реализации стратегии технологического развития нашей компании, а также станут доступны всем участникам рынка», – отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

«Газпромбанк традиционно уделяет большое внимание развитию высокотехнологичных компаний, а также является одним из признанных лидеров в работе с предприятиями нефтегазовой отрасли и промышленными активами в качестве финансового партнера и кредитора, – отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Степанов. – Уверен, что, объединив в себе эти составляющие, новый фонд позволит нам и нашим партнерам создать пул перспективных компаний и способствовать их динамичному развитию в интересах стратегически важных для страны отраслей».

«"Новая индустрия" – это уникальный пример венчурного фонда, который создан совместными усилиями индустриального партнера, госбанка и двух институтов развития. Это также первый корпоративный фонд, созданный в рамках обновленной летом прошлого года инвестиционной стратегии РВК. Мы готовы и дальше масштабировать этот опыт, предлагая корпоративным партнерам финансовое плечо и экспертизу в структурировании и управлении фондами», — отметил заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

«Участие таких крупных отраслевых партнеров как "Газпром нефть" и "Газпромбанк" обеспечит создаваемому фонду высокий уровень экспертизы в нефтегазовой отрасли. Работа новой структуры будет нацелена на финансирование новых технологий, имеющих коммерческое применение как в области нефтяной промышленности, так и в других отраслях, то есть по сути являющихся сквозными технологиями, а также цифровизацию в одной из важнейших отраслей. Фонд будет способствовать снижению зависимости от зарубежных технологий, а также поможет экспорту российских разработок, поскольку данная отрасль является глобальной. Мы надеемся, что наше партнерство в рамках "Новой индустрии" позволит обкатать формат взаимодействия с крупными индустриальными игроками и финансовыми институтами и в дальнейшем успешно использовать этот опыт для развития венчурных инвестиций в других отраслях», — сказал генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов.