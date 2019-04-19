Ferring и GenerationS начинают поиск ИТ-стартапов в области репродуктивной медицины

Ferring Pharmaceuticals объявила о начале поиска технологичных проектов на базе GenerationS, корпоративного акселератора от РВК. Команда, представившая разработку, соответствующую критериям Ferring и получившая одобрение экспертного совета сможет получить доступ к лабораториям компании по всему миру, а также претендовать на денежный приз до 10 тыс. евро на развитие проекта.

Принять участие могут проекты на стадии доклинических исследований и выше в терапевтических областях репродуктивного здоровья и рождаемости. Среди направлений поиска в том числе IT технологии, например, цифровые решения для работы с большими данными в области репродуктивной медицины. Всего 9 направлений.

Участие позволит стартапам получить обратную связь от признанных экспертов по направлениям отбора, пройти стажировку в лабораториях Ferring по всему миру и доработать свой проект. Команды, предложившие наиболее перспективные решения смогут рассчитывать на долгосрочное сотрудничество с компанией.

«Биомедицина считается одной из наиболее сложных отраслей, так как связана с продолжительным периодом научных изысканий и вывода продукта в рынок. Наша задача – помочь молодым ученым получить доступ к инфраструктуре, необходимой для ускорения развития и пилотирования продуктов, в том числе на глобальных рынках. Соединяя накопленный в GenerationS опыт развития высокотехнологичного бизнеса и экспертизу Ferring в фармацевтике, мы создаем дополнительные условия для развития экосистемы биотехнологий в России», — отметила директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

«Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворять растущие потребности пациентов и разрабатывать новые эффективные методы лечения в рамках персонализированной медицины. Именно поэтому наши усилия направлены на поиск инновационных решений и технологий, которые путем объединения со значительными исследовательскими ресурсами Ferring помогут расширить возможности лечения в области репродуктивного здоровья, сформировать будущее рождаемости и увеличить продолжительность жизни», — сказал генеральный директор Ferring Pharmaceuticals Россия и Евразия Кирилл Литовченко.

Участие в отборе бесплатное. Узнать о направлениях и подать заявку на участие можно до 16 сентября 2019 г. по ссылке.